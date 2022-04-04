В Китае подделывают белорусский шоколад! Почему это хорошо, ответил председатель «Белгоспищепрома»
Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи.
Алена Сырова, СТВ:
Павел Дмитриевич, вы, наверное, как никто знаете об особенностях работы с теми же китайцами. Есть какие-то нюансы?
Павел Климук, заместитель генерального директора компании по производству светодиодов и светодиодной продукции:
Нюансы есть во всем. Конечно же, наши партнерские отношения выстраивались, это тоже был длительный путь. Предприятие построено в 2017 году, но идея создать совместное предприятие была еще с 2015 года.
Кирилл Казаков, СТВ:
10 лет. В принципе, это игра не в такую уже и долгую. 10 лет для бизнеса – это нормальный срок.
Павел Климук:
Если сравнивать нашу сферу электроники и как раз сферу оптоэлектроники, которая в постсоветском пространстве немножко была забыта – что в России, что в Беларуси. Хотя при этом есть замечательные вузы, которые выпускают специалистов. Просто и была идея перехода с Китая. Китай видел нас как партнера на Европу, поэтому они инвестировали, чтобы продвигать свой товар.
Кирилл Казаков:
А сейчас что? Ваше предприятие практически на границе находится. На границе железный занавес экономический. У вас какие планы?
Павел Климук:
У нас, к счастью, основной инвестор – это Россия, это огромный рынок. Мы обеспечены планами до конца года. Уходит товар на Россию – больше 90 %. Конечно же, наработки, которые у нас были на Европу, Украину, в свете последних событий откладываются, тем не менее контакты не прекращаются.
Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:
Я бы хотел дополнить в части ментальности. Мы на самом деле в очень комфортных условиях до этого жили, поэтому весь принцип работы, связанный с экспортом, заключался в том, чтобы идти по пути наименьшего сопротивления, где с минимальными затратами ты сегодня получаешь максимальный эффект. В том числе это не позволяло, или нежелание отдельных руководителей…
Кирилл Казаков:
Из посольства были нормальные экспортеры, называли так в шутку. Посол занимался тем, что продвигал экспорт продукции в той стране, в которой находился.
Олег Жидков:
Абсолютно верно. Даже в преломлении Китая. Есть на их примере одна вещь, которая говорит о сильном бренде, который создается в Республике Беларусь, независимо от того, к чему этот бренд относится либо какой товар номенклатуры, когда в Китае начинают тебя подделывать.
Кирилл Казаков:
Нас подделывают?
Олег Жидков:
Уже начинают подделывать в Китае.