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В Китае подделывают белорусский шоколад! Почему это хорошо, ответил председатель «Белгоспищепрома»

04 апреля 2022 17:40
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Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи.

Алена Сырова, СТВ:
Павел Дмитриевич, вы, наверное, как никто знаете об особенностях работы с теми же китайцами. Есть какие-то нюансы?

В Китае подделывают белорусский шоколад! Почему это хорошо, ответил председатель «Белгоспищепрома»-1

Павел Климук, заместитель генерального директора компании по производству светодиодов и светодиодной продукции:
Нюансы есть во всем. Конечно же, наши партнерские отношения выстраивались, это тоже был длительный путь. Предприятие построено в 2017 году, но идея создать совместное предприятие была еще с 2015 года.

Кирилл Казаков, СТВ:
10 лет. В принципе, это игра не в такую уже и долгую. 10 лет для бизнеса – это нормальный срок.

В Китае подделывают белорусский шоколад! Почему это хорошо, ответил председатель «Белгоспищепрома»-4

Павел Климук:
Если сравнивать нашу сферу электроники и как раз сферу оптоэлектроники, которая в постсоветском пространстве немножко была забыта – что в России, что в Беларуси. Хотя при этом есть замечательные вузы, которые выпускают специалистов. Просто и была идея перехода с Китая. Китай видел нас как партнера на Европу, поэтому они инвестировали, чтобы продвигать свой товар.

Кирилл Казаков:
А сейчас что? Ваше предприятие практически на границе находится. На границе железный занавес экономический. У вас какие планы?

Павел Климук:
У нас, к счастью, основной инвестор – это Россия, это огромный рынок. Мы обеспечены планами до конца года. Уходит товар на Россию – больше 90 %. Конечно же, наработки, которые у нас были на Европу, Украину, в свете последних событий откладываются, тем не менее контакты не прекращаются.

В Китае подделывают белорусский шоколад! Почему это хорошо, ответил председатель «Белгоспищепрома»-7

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:
Я бы хотел дополнить в части ментальности. Мы на самом деле в очень комфортных условиях до этого жили, поэтому весь принцип работы, связанный с экспортом, заключался в том, чтобы идти по пути наименьшего сопротивления, где с минимальными затратами ты сегодня получаешь максимальный эффект. В том числе это не позволяло, или нежелание отдельных руководителей…

Кирилл Казаков:
Из посольства были нормальные экспортеры, называли так в шутку. Посол занимался тем, что продвигал экспорт продукции в той стране, в которой находился.

Олег Жидков:
Абсолютно верно. Даже в преломлении Китая. Есть на их примере одна вещь, которая говорит о сильном бренде, который создается в Республике Беларусь, независимо от того, к чему этот бренд относится либо какой товар номенклатуры, когда в Китае начинают тебя подделывать.

Кирилл Казаков:
Нас подделывают?

Олег Жидков:
Уже начинают подделывать в Китае.

В Китае подделывают белорусский шоколад! Почему это хорошо, ответил председатель «Белгоспищепрома»-10

Кирилл Казаков:
И что подделывают?

Олег Жидков:
Шоколад горький.

Кирилл Казаков:
Минский или гомельский?

Олег Жидков:
Гомельский. Вроде бы и ЧП в масштабах неглобальных, но и гордость берет за то, что сегодня уже рынок начинает оценивать.

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# Беларусь-Китай # общество # Алена Сырова # Павел Климук # Кирилл Казаков # Олег Жидков # Фотофакт

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