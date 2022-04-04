В Китае подделывают белорусский шоколад! Почему это хорошо, ответил председатель «Белгоспищепрома»

Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи. Алена Сырова, СТВ:

Павел Дмитриевич, вы, наверное, как никто знаете об особенностях работы с теми же китайцами. Есть какие-то нюансы?

Павел Климук, заместитель генерального директора компании по производству светодиодов и светодиодной продукции:

Нюансы есть во всем. Конечно же, наши партнерские отношения выстраивались, это тоже был длительный путь. Предприятие построено в 2017 году, но идея создать совместное предприятие была еще с 2015 года. Кирилл Казаков, СТВ:

10 лет. В принципе, это игра не в такую уже и долгую. 10 лет для бизнеса – это нормальный срок.

Павел Климук:

Если сравнивать нашу сферу электроники и как раз сферу оптоэлектроники, которая в постсоветском пространстве немножко была забыта – что в России, что в Беларуси. Хотя при этом есть замечательные вузы, которые выпускают специалистов. Просто и была идея перехода с Китая. Китай видел нас как партнера на Европу, поэтому они инвестировали, чтобы продвигать свой товар. Кирилл Казаков:

А сейчас что? Ваше предприятие практически на границе находится. На границе железный занавес экономический. У вас какие планы? Павел Климук:

У нас, к счастью, основной инвестор – это Россия, это огромный рынок. Мы обеспечены планами до конца года. Уходит товар на Россию – больше 90 %. Конечно же, наработки, которые у нас были на Европу, Украину, в свете последних событий откладываются, тем не менее контакты не прекращаются.