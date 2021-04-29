Роман Головченко в Казани встретился с премьер-министром Таджикистана. Какие вопросы обсудили?

Новости Беларуси. В столице Татарстана ищут способы избавиться от барьеров внутри Евразийского экономического союза. В Казани проходит заседание межправительственного совета ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В столице Татарстана ищут способы избавиться от барьеров внутри Евразийского экономического союза. В Казани проходит заседание межправительственного совета ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь на саммите представляет Роман Головченко.
Общих проблем накопилось немало. Это и экономические вопросы в привязке к COVID, и свободное перемещение рабочей силы, и развитие космической отрасли. Помимо всего, такие встречи – это еще и возможность для двустороннего общения.
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Так, белорусский премьер-министр уже провел несколько встреч. В частности, 29 апреля Роман Головченко пообщался со своим таджикским коллегой.
Страны активно работают на площадках международных организаций, оказывают взаимную поддержку по ключевым вопросам. По объему белорусского экспорта в 2020 году Таджикистан занимал 7-е место среди стран Содружества. Также Роман Головченко посетил город Иннополис и его интеллектуальное ядро – университет, где пообщался со студентами из Беларуси.