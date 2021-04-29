Роман Головченко в Казани встретился с премьер-министром Таджикистана. Какие вопросы обсудили?

Новости Беларуси. В столице Татарстана ищут способы избавиться от барьеров внутри Евразийского экономического союза. В Казани проходит заседание межправительственного совета ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь на саммите представляет Роман Головченко. Общих проблем накопилось немало. Это и экономические вопросы в привязке к COVID, и свободное перемещение рабочей силы, и развитие космической отрасли. Помимо всего, такие встречи – это еще и возможность для двустороннего общения. Роман Головченко о союзных программах: «Уверен, что все необходимые развязки будут найдены в интересах обеих сторон»