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Роман Головченко в Казани встретился с премьер-министром Таджикистана. Какие вопросы обсудили?

29 апреля 2021 16:11
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Новости Беларуси. В столице Татарстана ищут способы избавиться от барьеров внутри Евразийского экономического союза. В Казани проходит заседание межправительственного совета ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко в Казани встретился с премьер-министром Таджикистана. Какие вопросы обсудили?-1

Беларусь на саммите представляет Роман Головченко.

Общих проблем накопилось немало. Это и экономические вопросы в привязке к COVID, и свободное перемещение рабочей силы, и развитие космической отрасли. Помимо всего, такие встречи – это еще и возможность для двустороннего общения.

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Роман Головченко в Казани встретился с премьер-министром Таджикистана. Какие вопросы обсудили?-4

Так, белорусский премьер-министр уже провел несколько встреч. В частности, 29 апреля Роман Головченко пообщался со своим таджикским коллегой.

Страны активно работают на площадках международных организаций, оказывают взаимную поддержку по ключевым вопросам. По объему белорусского экспорта в 2020 году Таджикистан занимал 7-е место среди стран Содружества. Также Роман Головченко посетил город Иннополис и его интеллектуальное ядро – университет, где пообщался со студентами из Беларуси.

# ЕАЭС # Экономика # Роман Головченко # Кохир Росулзада # Фотофакт

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