Прямой эфир

Беларусь может отказаться от топливных акцизов

20 июня 2018 19:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Стало известно, что Министерство финансов рассматривает такую меру для сохранения доступных цен на бензин в условиях завершения налогового манёвра в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай выделит Беларуси порядка 120 миллионов долларов на реализацию важных проектов

Налоговый манёвр предполагает отказ от экспортных пошлин на нефть в пользу налога на добычу полезных ископаемых. После его завершения белорусские НПЗ будут получать сырьё по мировым ценам, и стоимость нефтепродуктов может значительно вырасти. Отказ от акцизов позволит сохранить ценники на заправках на приемлемом для населения уровне.

Больше новостей экономики за 20 июня здесь

# Бензин # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Приготовил дома еду и продал на рынке: что изменилось в правилах торговли
20 июня 2018 09:02

Приготовил дома еду и продал на рынке: что изменилось в правилах торговли

Почти 60 миллионов рублей выделят регионам для расчётов с МАЗ и МТЗ
19 июня 2018 15:55

Почти 60 миллионов рублей выделят регионам для расчётов с МАЗ и МТЗ

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги трёх белорусских госбанков
19 июня 2018 15:55

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги трёх белорусских госбанков