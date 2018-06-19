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Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги трёх белорусских госбанков

19 июня 2018 15:55
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Новости Беларуси. Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги трех белорусских государственных банков – Беларусбанка, Белинвестбанка и Банка развития – на уровне B со стабильным прогнозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оценка аналогична соответствующему суверенному рейтингу, ранее также подтвержденному, и отражает мнение агентства о высокой готовности государства предоставить поддержку этим организациям в случае необходимости.

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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