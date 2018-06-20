Приготовил дома еду и продал на рынке: что изменилось в правилах торговли

14 июня в нашей стране изменились правила работы и функционирования рынков, и теперь они работают по-новому. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника отдела методологии Управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования торговли – Наталья Черепович и заведующий отделением гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Беларусь – Вия Шукевич. Теперь физические лица могут продавать на рынках свою выпечку без проверки контроля качества, а администрации рынков обязаны предоставлять для них торговые точки, при этом предупредив покупателей, что продавец сам испек. Это правильно? Наталья Черепович, заместитель начальника отдела методологии Управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования торговли:

Да, но здесь следует учесть, что у вас должна быть медицинская справка, в которой должны быть указаны результаты флюорографического исследования.

Как вы относитесь к тому, что человек придет, купит неизвестно что и при этом ответственности никто нести не будет, если что-то произойдет с этим человеком? Вия Шукевич, заведующий отделением гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Мы можем только надеяться на добросовестность физического лица, и что предоставленную возможность он или она используют со всей ответственностью.