Приготовил дома еду и продал на рынке: что изменилось в правилах торговли
14 июня в нашей стране изменились правила работы и функционирования рынков, и теперь они работают по-новому.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника отдела методологии Управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования торговли – Наталья Черепович и заведующий отделением гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Беларусь – Вия Шукевич.
Теперь физические лица могут продавать на рынках свою выпечку без проверки контроля качества, а администрации рынков обязаны предоставлять для них торговые точки, при этом предупредив покупателей, что продавец сам испек. Это правильно?
Наталья Черепович, заместитель начальника отдела методологии Управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования торговли:
Да, но здесь следует учесть, что у вас должна быть медицинская справка, в которой должны быть указаны результаты флюорографического исследования.
Как вы относитесь к тому, что человек придет, купит неизвестно что и при этом ответственности никто нести не будет, если что-то произойдет с этим человеком?
Вия Шукевич, заведующий отделением гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Мы можем только надеяться на добросовестность физического лица, и что предоставленную возможность он или она используют со всей ответственностью.
Почему нужна только флюорография?
Вия Шукевич:
Флюорография – это очень важный момент. Все остальные показатели не включены для того, чтобы не осложнять жизнь физическому лицу. Он должен понимать свою ответственность, которую он несет за здоровье других людей.
Фиксируются ли где-то данные продавца при выдачи места на рынке?
Вия Шукевич:
Да, администрация рынка будет фиксировать данные о физических лицах, реализующих продукцию, будут содержаться сведения о фамилии, имени, отчестве, если таковое имеется.
Что подтолкнуло правительство пересмотреть правила функционирования рынков? Узнаете, посмотрев видеоматериал.