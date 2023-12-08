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Международный форум «Беларусь аграрная. Мясная ферма» пройдёт в Минске

08 декабря 2023 06:25
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В полной мере обеспечивая потребности внутреннего рынка в готовых продуктах питания, Беларусь имеет возможность значительную их часть экспортировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный форум «Беларусь аграрная. Мясная ферма» пройдёт в Минске-1

Акцент здесь на рост активности продаж и повышение качества товара. Во время совещания по вопросам экспорта белорусских товаров в начале октября Александр Лукашенко говорил и о продовольственной тематике. Она в последнее время постоянно находится в поле зрения главы государства. На то, что животноводство в экономике села занимает ключевую позицию, поскольку в этом секторе производится более половины всей сельскохозяйственной продукции, Президент обращал внимание на сентябрьском республиканском семинаре-совещании.

Международный форум «Беларусь аграрная. Мясная ферма» пройдёт в Минске-4

По расчетам ученых, производство мяса в стране будет расти до 2 миллионов тонн в 2025-м. Стратегические для отрасли направления – переработка сырья полностью, реализация сопутствующей продукции, обеспечение потребностей как внутреннего рынка, так и наращивание объемов поставок за пределы страны. Повышение эффективности мясного животноводства через призму проблем воспроизводства будут обсуждать сегодня, 8 декабря, на Международном форуме «Беларусь аграрная» в Минске. На одной площадке собираются руководители и специалисты животноводческих хозяйств, руководство отрасли, представители науки, поставщики технологических и управленческих решений. Разговор пойдет об инновационных решениях, повышении продуктивности и рентабельности, перспективах развития и импортозамещении.

В прошлом году на продовольствии Беларусь заработала свыше 8 миллиардов долларов. На первый взгляд, прилично. Но это далеко не те цифры, которые можно иметь. Такой ориентир поставлен для аграриев Президентом.

# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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