Беларусь вошла в мировой топ-5 по производству молока

Беларусь вошла в пятерку мировых лидеров по производству молока. Успехи несомненны, но страна ставит задачу достичь еще более весомых результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повышение эффективности животноводческой отрасли через призму решения проблем обсуждают сегодня, 8 декабря, в Минске. Международный форум «Беларусь аграрная» во второй раз собрал отечественных и зарубежных экспертов в этой сфере. Площадка – возможность обменяться передовыми разработками. Это оптимальные условия содержания и кормления животных, их лечение, современные технологии воспроизводства, инновации, повышение рентабельности, импортозамещение. Наука работает по всему спектру поставленных задач.

По прогнозам ученых, производство мяса в стране будет расти до 2 миллионов тонн в 2025-м. В ближайшие годы в каждой области должно быть построено или реконструировано по 10 молочно-товарных комплексов. И главное – ответственность кадров за результат.

Сергей Федченко, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В этом году мы введем порядка 70 молочно-товарных ферм, которые и вновь построены, и реконструировались. Положительная динамика в производстве практически во всех видах животноводческой продукции, около 8 миллионов тонн молока надоим. Приблизимся к 6-тысячному рубежу по надою на корову. У нас плюс в производстве птицеводческой продукции. По объемам производства превысим уровень прошлого года, а в связи с тем, что немножко был спад цен на рынках мировых, в денежном выражении приблизимся к той цифре, которая была в прошлом году.

Павел Носаленко, директор учебно-опытного хозяйства Кубанского государственного аграрного университета (Россия):

Мне очень приятно, что меня организаторы пригласили, для меня это почетно. Конечно, мы очень хорошо знаем уровни сельского хозяйства в республике. Поэтому будет интересно пообщаться с коллегами, послушать, как они работают, поделиться своим опытом.