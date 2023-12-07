Электронные системы учёта древесины Беларуси и России объединят в ближайшее время

Электронные системы учета древесины Беларуси и России объединят в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это упростит процедуры перемещения материалов на территории двух стран.

Об этом шла речь в ходе визита в нашу страну российской правительственной делегации. Изучая белорусский опыт по ведению лесного хозяйства, зарубежные гости посетили сегодня Копыльский район. Там они смогли оценить отечественную лесохозяйственную технику, а также системы учета древесины в заготовленном виде.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси: Система учета древесины одна – от пня до потребителя, проследить, чтобы была прозрачность движения. Поэтому мы уже делаем, буквально в течение, может, месяца, планируем до Нового года, чтобы они были сопряжены и лесные грузы прослеживались: наши на территории Российской Федерации, а российские грузы – на территории Беларуси.

Важным для коллег стал опыт белорусского лесного хозяйства в ряде других направлений. Это раннее обнаружение пожаров, лесная генетика, лесовосстановление.

Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства России:

Мне очень понравился комплексный научный подход к этому проблематике. Вы знаете, что меняется климат и лес – это легкие планеты. Регулирующее климатическое воздействие лесов на планету сложно переоценить.

По итогам визита стороны договорились о реализации проектов в лесной отрасли. Среди них – создание совместных питомников.