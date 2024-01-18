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Лукашенко: ни один собственник из недружественной страны не имеет права распродавать имущество

18 января 2024 13:35
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Все законодательные нововведения должны стимулировать рост белорусской экономики. Об этом заявил глава государства в ходе совещания с руководством Совета министров. В повестке было пять вопросов, к некоторым возвращаются уже не первый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о санкциях: таким образом и Штаты, и ЕС расправляются с конкурентами.

Лукашенко: ни один собственник из недружественной страны не имеет права распродавать имущество-1

Что понятно, с учетом быстро меняющейся ситуации в мире необходимо адаптировать и экономику. Ведь она гарантия стабильности, о чем Президент говорил неоднократно. В ходе совещания рассмотрели предполагаемые изменения в отдельные указы. В первую очередь речь об оценочной деятельности. Эксперты должны быть исключительными профессионалами и оказывать качественные услуги.

Лукашенко: ни один собственник из недружественной страны не имеет права распродавать имущество-4

Как подчеркнул Президент, от объективности оценки стоимости госимущества зависит правильность управленческих решений. Так, главное требование Александра Лукашенко, чтобы все процессы были прозрачными и контролируемыми. А вот вопрос продажи имущества иностранцами из недружественных стран вызвал у Президента ряд вопросов.

Президент обратил внимание на работу отдельных компаний.

Лукашенко: ни один собственник из недружественной страны не имеет права распродавать имущество-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Правительство предлагает проявить больше гибкости – не знаю, сколько тут можно еще нагибаться в вопросах продажи имущества иностранцами из недружественных стран – и предусмотреть случаи, когда такое возможно. Невозможно никогда, я уже об этом только что сказал, забегая вперед. Но правительство находит, что невозможно, но когда-то в каких-то моментах возможно. Послушаем, в каких. Разумеется, чтобы защитить нашу экономику от беспредела Запада в условиях нарастающего санкционного давления, мы приняли ряд системных документов: и указы, и законы. И сегодня ни один акционер или собственник, имеющий гражданство недружественной страны, не имеет права без специального разрешения правительства и взноса в бюджет распродавать имущество, оголяя основные фонды экономики.

# Государственная политика # Экономика # Александр Лукашенко

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