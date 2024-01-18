Лукашенко: ни один собственник из недружественной страны не имеет права распродавать имущество

Все законодательные нововведения должны стимулировать рост белорусской экономики. Об этом заявил глава государства в ходе совещания с руководством Совета министров. В повестке было пять вопросов, к некоторым возвращаются уже не первый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко о санкциях: таким образом и Штаты, и ЕС расправляются с конкурентами.

Что понятно, с учетом быстро меняющейся ситуации в мире необходимо адаптировать и экономику. Ведь она гарантия стабильности, о чем Президент говорил неоднократно. В ходе совещания рассмотрели предполагаемые изменения в отдельные указы. В первую очередь речь об оценочной деятельности. Эксперты должны быть исключительными профессионалами и оказывать качественные услуги.

Как подчеркнул Президент, от объективности оценки стоимости госимущества зависит правильность управленческих решений. Так, главное требование Александра Лукашенко, чтобы все процессы были прозрачными и контролируемыми. А вот вопрос продажи имущества иностранцами из недружественных стран вызвал у Президента ряд вопросов. Президент обратил внимание на работу отдельных компаний.