«Конь не валялся, как в народе говорят». Президент обратил внимание на работу отдельных компаний
Вопросы экономического блока сегодня, 18 января, обсуждают во Дворце Независимости. У Президента проходит совещание с руководством Совета Министров и губернаторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко о санкциях: таким образом и Штаты, и ЕС расправляются с конкурентами.
Особое внимание глава государства обратил на роль губернаторов в данном вопросе. Как подчеркнул Александр Лукашенко, они в первую очередь должны быть заинтересованы в инвестициях и бездефицитном бюджете. Говоря о бюджете, Президент также затронул вопрос поддержки двух строительных компаний из Брестской и Гродненской областей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Знаете это? Как только они начнут себя спасать и в этом отношении продвинутся, тогда мы будем оказывать им помощь и поддержку. А ждать, что мы из бюджета возьмем деньги, как я говорю, от учителей, врачей и пенсионеров и отдадим компаниям, которые должны работать и зарабатывать, а сегодня конь не валялся, как в народе говорят... Иди и зарабатывай. Не хочешь в Беларуси – соседняя Россия. Выгодные контракты, огромные деньги, иди работай и зарабатывай. Чего вы пришли в бюджет просить деньги? Ну, может быть, и надо. Давайте посмотрим, вопрос серьезный. В заявленных вами организациях трудоустроены около 3,5 тысячи человек. Важно знать: только эти две компании оказались в затруднительном положении или есть другие?
Президент не торопится с выводами. Прежде главу государства интересует, что сделало правительство для восстановления платежеспособности строительных компаний и стабилизации их финансового положения? Не менее актуальный вопрос – корректировка таможенного законодательства. Изменения необходимы для гармонизации законодательств Беларуси и России. Как подчеркнул Александр Лукашенко, в процессе унификации нельзя ущемлять интересы ни одного из государств. Беларусь и Россия должны оставаться независимыми странами, но с высоким уровнем интеграции.
Подробности совещания во Дворце Независимости – в наших следующих выпусках новостей.