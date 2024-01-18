«Конь не валялся, как в народе говорят». Президент обратил внимание на работу отдельных компаний

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Знаете это? Как только они начнут себя спасать и в этом отношении продвинутся, тогда мы будем оказывать им помощь и поддержку. А ждать, что мы из бюджета возьмем деньги, как я говорю, от учителей, врачей и пенсионеров и отдадим компаниям, которые должны работать и зарабатывать, а сегодня конь не валялся, как в народе говорят... Иди и зарабатывай. Не хочешь в Беларуси – соседняя Россия. Выгодные контракты, огромные деньги, иди работай и зарабатывай. Чего вы пришли в бюджет просить деньги? Ну, может быть, и надо. Давайте посмотрим, вопрос серьезный. В заявленных вами организациях трудоустроены около 3,5 тысячи человек. Важно знать: только эти две компании оказались в затруднительном положении или есть другие?