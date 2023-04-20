Прямой эфир

Беларусь и Нижний Новгород планируют открыть совместное производство автокомпонентов

20 апреля 2023 15:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь и Нижегородская область обсуждают создание сразу нескольких предприятий по выпуску автокомпонентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Нижний Новгород планируют открыть совместное производство автокомпонентов-1

В этом заинтересованы и российская группа ГАЗ, и белорусский МАЗ, и другие предприятия двух стран. Машиностроение и нефтехимия составляют основу промышленности области. У региона есть традиционные связи в этих направлениях с Беларусью. Сейчас цель – выйти на новый уровень и открыть СП для импортозамещения.

Больше новостей экономики за 20 апреля читайте здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МАЗ поставил 19 новых автобусов в Тольятти. Глава округа лично протестировал новинку
20 апреля 2023 15:13

МАЗ поставил 19 новых автобусов в Тольятти. Глава округа лично протестировал новинку

Почти 9 тыс. квартир построили в Беларуси за три месяца
20 апреля 2023 15:12

Почти 9 тыс. квартир построили в Беларуси за три месяца

«Белпочта» досрочно выплатит пенсии и пособия за 25 апреля
20 апреля 2023 12:31

«Белпочта» досрочно выплатит пенсии и пособия за 25 апреля