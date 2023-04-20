Беларусь и Нижний Новгород планируют открыть совместное производство автокомпонентов

Беларусь и Нижегородская область обсуждают создание сразу нескольких предприятий по выпуску автокомпонентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом заинтересованы и российская группа ГАЗ, и белорусский МАЗ, и другие предприятия двух стран. Машиностроение и нефтехимия составляют основу промышленности области. У региона есть традиционные связи в этих направлениях с Беларусью. Сейчас цель – выйти на новый уровень и открыть СП для импортозамещения.