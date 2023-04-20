«Белпочта» досрочно выплатит пенсии и пособия за 25 апреля

На сайте «Белпочты» размещена информация, где указан график выплат. Они начнутся с двадцать второго апреля. Но во всех регионах даты свои. Так, например, в Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве получить выплаты пенсий и пособий можно будет двадцать четвертого апреля. В праздничный день, 25-го, будут работать только дежурные объекты почтовой связи.