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«Белпочта» досрочно выплатит пенсии и пособия за 25 апреля

20 апреля 2023 12:31
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В связи с праздниками выплата пенсий и пособий будет проходить раньше положенного срока.

«Белпочта» досрочно выплатит пенсии и пособия за 25 апреля-1

Фото: pexels.com

На сайте «Белпочты» размещена информация, где указан график выплат. Они начнутся с двадцать второго апреля. Но во всех регионах даты свои. Так, например, в Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве получить выплаты пенсий и пособий можно будет двадцать четвертого апреля. В праздничный день, 25-го, будут работать только дежурные объекты почтовой связи.

# Пенсии # Экономика # Фотофакт # Пенсии # общество # Фотофакт

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