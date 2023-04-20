Почти 9 тыс. квартир построили в Беларуси за три месяца

Новости Беларуси. Почти 9 тысяч новых квартир построили в стране за три месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около половины введенного в эксплуатацию жилья предназначено для нуждающихся. Всего ключи от новых квартир в 2023 году получат более 6 тысяч многодетных семей. В планах – нарастить строительство арендного жилья, квартир для военнослужащих и приравненных к ним лиц. В сельской местности ввели в эксплуатацию 348 тысяч квадратных метров жилья или 40 % объема по стране.