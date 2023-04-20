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Почти 9 тыс. квартир построили в Беларуси за три месяца

20 апреля 2023 15:12
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Новости Беларуси. Почти 9 тысяч новых квартир построили в стране за три месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 9 тыс. квартир построили в Беларуси за три месяца-1

Около половины введенного в эксплуатацию жилья предназначено для нуждающихся. Всего ключи от новых квартир в 2023 году получат более 6 тысяч многодетных семей. В планах – нарастить строительство арендного жилья, квартир для военнослужащих и приравненных к ним лиц. В сельской местности ввели в эксплуатацию 348 тысяч квадратных метров жилья или 40 % объема по стране.

Больше новостей экономики за 20 апреля читайте здесь.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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