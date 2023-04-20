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МАЗ поставил 19 новых автобусов в Тольятти. Глава округа лично протестировал новинку

20 апреля 2023 15:13
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МАЗ поставил 19 новых автобусов в Тольятти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Технику передали транспортным предприятиям города.

МАЗ поставил 19 новых автобусов в Тольятти. Глава округа лично протестировал новинку-1

Глава городского округа Тольятти Николай Ренц лично протестировал автобусы Минского автомобильного завода и отметил, что эксплуатируются они дольше других производителей, в автопарке уже есть 20-летки. К слову, на дороги крупнейшего районного центра России ежедневно выходит более 250 автобусов, 150 из которых – МАЗы.

Больше новостей экономики за 20 апреля читайте здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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