МАЗ поставил 19 новых автобусов в Тольятти. Глава округа лично протестировал новинку

МАЗ поставил 19 новых автобусов в Тольятти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Технику передали транспортным предприятиям города.

Глава городского округа Тольятти Николай Ренц лично протестировал автобусы Минского автомобильного завода и отметил, что эксплуатируются они дольше других производителей, в автопарке уже есть 20-летки. К слову, на дороги крупнейшего районного центра России ежедневно выходит более 250 автобусов, 150 из которых – МАЗы.