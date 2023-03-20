Новости экономики за 20.03.2023

Какие новые производства запустят резиденты свободных экономических зон в 2023 году? С какими контрактами вернулись белорусские производители продуктов питания из Катара? И совпадают ли прогнозы относительно роста белорусской экономики у правительства и команды аналитиков Евразийского банка развития? Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИНЭКОНОМИКИ: БЕЛОРУССКИЕ СЭЗ МОГУТ ЗАПУСТИТЬ БОЛЕЕ 30 НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ В 2023 ГОДУ Белорусские свободные экономические зоны в 2023 году могут запустить более 30 новых производств. Среди самых значимых – ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса завода по выпуску ветеринарных изделий в Витебске, запуск линии по производству МДФ в Сморгони и холодильного комплекса в Бресте, завершение строительства завода систем охлаждения в Минском районе. В Минэкономики отмечают, что наличие готовой инфраструктуры позволит резидентам СЭЗ завершить в срок строительство современных предприятий и в последующем наладить выпуск новой экспортоориентированной продукции. ЕАБР: в ближайшие месяцы рост цен в Беларуси замедлится. Подробности.