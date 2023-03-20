Новости экономики за 20.03.2023

Какие новые производства запустят резиденты свободных экономических зон в 2023 году? С какими контрактами вернулись белорусские производители продуктов питания из Катара? И совпадают ли прогнозы относительно роста белорусской экономики у правительства и команды аналитиков Евразийского банка развития?
Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МИНЭКОНОМИКИ: БЕЛОРУССКИЕ СЭЗ МОГУТ ЗАПУСТИТЬ БОЛЕЕ 30 НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ В 2023 ГОДУ
Белорусские свободные экономические зоны в 2023 году могут запустить более 30 новых производств. Среди самых значимых – ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса завода по выпуску ветеринарных изделий в Витебске, запуск линии по производству МДФ в Сморгони и холодильного комплекса в Бресте, завершение строительства завода систем охлаждения в Минском районе. В Минэкономики отмечают, что наличие готовой инфраструктуры позволит резидентам СЭЗ завершить в срок строительство современных предприятий и в последующем наладить выпуск новой экспортоориентированной продукции.
ЕАБР: в ближайшие месяцы рост цен в Беларуси замедлится. Подробности.
БЕЛОРУССКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТЫ НА 2 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ В КАТАРЕ
Контракты на 2 миллиона долларов на поставку сухого молока в Катар, Кувейт и Оман. Белорусские производители подводят итоги участия в выставке «Агритек», которая состоялась в Катаре. Международная сельскохозяйственная экспозиция объединила более 670 участников из 55 стран. 9 производителей приехали из Беларуси. Фаворитами у посетителей нашего национального павильона стали натуральный березовый сок без сахара, копченые перепелиные яйца, творожные сырки и вкуснейшее белорусское мороженое.
Доля юаня в биржевой торговле выросла до 15 % за год.
Подписывайтесь на нас в Telegram!