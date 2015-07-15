Новости Беларуси. Беларусь и Молдова планируют увеличить товарооборот до полумиллиона долларов. Об этом заявили участники заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.

15 июля в Минске обсуждаются возможности создания совместных производств, сотрудничество в транспортной, строительной и энергетической сферах.

В последние годы страны реализовали ряд успешных проектов: в Кишиневе уже собирают белорусские троллейбусы и тракторы. Теперь планируется расширить молдавский автопарк еще и белорусскими автобусами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Неплохо получается у нас совместное производство троллейбусного парка. Правительство Молдовы наработало стратегию. Они предлагают нам, так же точно и мы оперативно это будем решать. Сделать это по производству автобусов для обеспечения и укрепления автобусного парка Кишинева и других городов Молдовы. С нашей стороны мы четко проговорили, как нам дальше шагнуть в производстве высококачественных винных материалов.

Молдова занимает 14 место среди государств мира по уровню товарооборота с нашей страной. За последние пять лет его уровень удалось удвоить.

Беларусь экспортирует в Молдову продукты питания, технику, нефтепродукты и лекарства. В свою очередь к нам поставляются вина и виноматериалы, овощи и фрукты.

Беларусь готова открыть двери для молдавских производителей на рынки стран Таможенного союза и ЕАЭС

Октавиан Калмык, заместитель министра экономики Республики Молдова:

Как обычно в дружеской нормальной обстановке мы постарались выявить те проблемы, которые существуют в нашей двусторонней торговле. По всем секторам у нас есть конкретные проекты, которые будут внедряться на протяжении этого года и последующих годов. Это и в области сельского хозяйства, и в области промышленности, и в здравоохранении, и в инфраструктуре. У нас очень много инфраструктурных проектов. Опыт Беларуси очень приемлем для Республики Молдовы.