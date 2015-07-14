В парке «Великий камень» планируется организовать производство лекарств на основе белорусского льна

Новости Беларуси. В Беларуси появится производство лекарств по китайской технологии. Представители провинции Цинхай и белорусская сторона подписали соглашение во время китайско-белорусского форума по торгово-экономическому сотрудничеству.

В нашу страну приехали полсотни представителей деловых кругов Китая. Белорусские бизнесмены оценили товары Поднебесной из текстиля, продукты питания и не только.

Китай – один из наиболее важных торгово-экономических партнеров Беларуси. В 2014 году товарооборот превысил 3 млрд долларов.

В родном Цинхае Ен Цинь Жон руководит предприятием по производству продуктов питания. Уверен, что гастрономические новинки, как сыр из молока яка и ягоды годжи, в Беларуси приживутся. Сейчас директор завода планирует подписать договор на поставку своей продукцией с сетью супермаркетов. Но надеется, что одним только договором сотрудничество с нашей страной не закончится.

Ен Цинь Жон, директор производственного предприятия (Китай):

Мы в Китае производим продукты питания. И хотим у вас в стране открыть свое производство. Наши продукты без ГМО, экологически чистые. Вашей стране они придутся по вкусу.

Сейчас сотрудничество Беларуси и Китая вышло на новый уровень. Товарооборот между странами с каждым годом увеличивается, растет и количество точек экономического соприкосновения.

Уже сегодня на китайском прилавке нередко можно встретить белорусские товары, в том числе и молочные. Межрегиональное сотрудничество с провинцией Цинхай – еще один шаг навстречу восточноазиатскому партнеру.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

В мае был исторический визит по приглашению вашего президента Александра Лукашенко председателя КНР Си Цзиньпина. Наши лидеры имеют договоренность дальнейшего двустороннего стратегического партнерства во всех областях, в том числе региональное сотрудничество.

Более полусотни представителей деловых кругов из Поднебесной и столько же предложений для сотрудничества. Энергетика, промышленность, сельское хозяйство, производство продуктов питания. Цинхайские бизнесмены увидели в нашей стране благоприятную среду для развития этих отраслей. Ведь открыть предприятие в нашей стране – значит вести бизнес в центре Европы, отчего упрощаются логистические нагрузки. А членство нашей страны в Евразийском экономическом союзе позволяет расширить рынки сбыта.

Тикахито Харад, директор производственного предприятия (Китай):

Сейчас Беларусь и Китай сотрудничают, и для меня это шанс. Мне интересна ваша страна. Она открывает двери в Европу. Также у вас технологии развиваются на высоком уровне. Поэтому я хочу создать компанию в Беларуси, чтобы производить и продавать мультикоптеры. Такая продукция пригодится для безопасности, например, для предотвращения лесных пожаров.

Уже скоро белорусы свои недуги смогут лечить по рецептам тибетских монахов. Лекарство по китайской технологии, которое будет производиться в нашей стране, будет сделано из самого белорусского материала – льна.

Символично, что производить это лекарство будут в «Великом камне» – Китайско-белорусском парке высоких технологий. Такой препарат поможет снизить уровень холестерин в крови.

14 июля на форуме был также подписан ряд соглашений о товарном обмене. Теперь в китайской провинции появятся белорусская ковровая продукция и алкогольные напитки. Белорусы, в свою очередь, смогут попробовать на крепость напитки из Китая.

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Прорабатывали вопросы в том числе поставки продуктов питания, отмечая очень высокую качественную составляющую наших продуктов. И мы намерены действительно в будущем рассматривать вопрос поставки, в том числе в эту провинцию, наших продуктов питания.

Белорусско-китайский форум – не единственная встреча 14 июля. Азиатские бизнесмены – теперь из Японии – искали новые сферы сотрудничества с нашей страной. На встречу приехали представители крупнейших предприятий с мировым именем. Планы у всех разные, но все сходятся в одном: почва для бизнеса в нашей стране плодородная.

Тикахито Харада, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Беларусь:

Беларусь и Япония – давние партнеры. После 2001 года, когда в Японии было сильное землетрясение и последующая авария на станции «Фукусима», Беларусь оказывала помощь нашей стране. В последнее время в области политического диалога и в экономических сферах у нас развивается тесный диалог.

Экономические отношения с Японией выходят на новый уровень. Но в далекой азиатской стране да сих пор помнят о помощи Беларуси во время трагических для них событий.

Япония и Китай – одни из сильнейших экономик не только в своем регионе, но и во всем мире. Отношения с Беларусью с каждым годом у этих стран становятся все теплее и доверительнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.