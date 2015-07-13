Беларусь помогла Непалу на три с половиной миллиарда рублей

Новости Беларуси. Одежда, палатки, плащи, одеяла и продукты питания. Белорусская гуманитарная помощь доставлена в Непал. На борту - около 40 тонн груза. Общая стоимость - почти три с половиной миллиарда рублей.

Руку помощи пострадавшему государству протянули и другие страны. В частности Индия, Китай, США, Израиль, Россия, Австралия.

Напомним, крупные землетрясения в Непале прошли весной этого года. Их уже называют самыми разрушительными за последние восемьдесят лет во всем южно-азиатском регионе. Разрушены десятки тысяч домов, в некоторых районах восстановлению не подлежат около 90 % зданий. Не обошлось и без жертв. Погибло более 8 тысяч человек, ещё 14 получили ранения. Власти Непала подсчитали и расходы на восстановление. Составят они не менее 6 с половиной миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.