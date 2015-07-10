Ученые и аграрии Беларуси: В 2015 году хлеба хватит на всех

Новости Беларуси. Хлеба хватит на всех. Это констатировали ученые и аграрии, которые 10 июля провели встречу в Слуцке. Конечно, уборочная в 2015 году проходит сложнейшим образом в связи с погодными условиями, однако пути решения есть.

Инициативность наших рабочих подтверждают цифры. Так, в 2014 году в ряде хозяйств урожайность достигла 90 центнеров с гектара.

Михаил уже может сравнивать – 10 лет он работает в сельскохозяйственном промышленном комплексе. Когда только начинал, природные капризы становились для аграриев настоящей проблемой. Тогда и подумать не могли, что спустя всего десятилетие погодные условия не помешают получать больше 30 центнеров с гектара.

Михаил Зенькович, главный агроном агрофирмы:

Если взять урожайность 10 лет назад и сейчас, то она, конечно, выше. И с каждым годом урожайность у нас повышается. Ученые разрабатывают новые сорта, потенциал урожайности которых выше. Выходит новая техника. То есть подготовка, все агротехнические требования выполняются, лучше подготавливается почва, удобрения вносим, химзащита накладывается интегрированная.

И эти подходы работают. Показатели урожайности за 20 лет увеличились двое.

И, более того, сегодня в белорусских хозяйствах собирают по 90 центнеров с гектара. И это при том, что Беларусь в советские времена называли зоной рискованного земледелия. По тем временам житница Советского Союза – Украина – собирала не более 40 центров с гектара.

То засуха, то заморозки в современной Беларуси остались, но с проблемами научились бороться по-другому. Вот и в 2015 году из-за бесснежной зимы и сухого лета почва недополучила необходимой влаги. Страдают зерновые – размер каждого зернышка значительно меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Каждый сезон отличается от предыдущего. Нельзя предугадать, что будет в следующем сезоне. Например, характерные особенности данного сезона уборки урожая в том, что есть ряд участков, которые подгорели. В Гомельской области есть целые площади, которые из-за погодных условий сегодня сгоревшие. Так, условно говоря, можно их назвать. Они убраны на корма, на зерносенаж.

10 июля в Слуцке искали современные ответы на решение уже старых погодных проблем. Удобрения, новые наработки в технических средствах – за ними слово.

Федор Привалов, генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси:

Посмотрите, какой прекрасный колос. Посев, в котором я стою, практически по мои плечи. И колос сам. В этом обычном колосе примерно до грамма семян. Здесь будет 2-2,5 грамма. Дело в технологии. И если мы ее соблюдаем, если мы выполняем все операции, технологии, там будет хлеб, там будет урожай.

Для каждой страны зерновые – стратегически важный продукт, залог успешной работы молочной и мясной отраслей, да и в целом продовольственной безопасности государства. Собрать урожай в нынешних погодных условиях будет совсем не просто, однако аграрии уверены: хлебного каравая хватит на всех.