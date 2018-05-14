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Владимир Семашко: Строительство атомной станции позволит Беларуси освоить новые рынки сбыта

14 мая 2018 10:09
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Новости Беларуси. Строительство атомной станции позволит Беларуси освоить новые рынки сбыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Семашко: Строительство атомной станции позволит Беларуси освоить новые рынки сбыта-1

Об этом сегодня  заявил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко в рамках форума  «Атомэкспо». Он 14 мая открылся в Сочи. Как ожидается, первый блок Белорусской АЭС будет введен в эксплуатацию в 2019 году.  А на полную мощность атомная электростанция выйдет спустя год.

Владимир Семашко: Строительство атомной станции позволит Беларуси освоить новые рынки сбыта-3

Ожидается, что собственная атомная электростанция позволит снизить потребление природного газа и уменьшить парниковый эффект. Полученная энергия будет использована для развития электротранспорта в нашей стране. В то же время Беларусь сможет импортировать излишки электроэнергии, в том числе на рынки дальнего зарубежья. 

Владимир Семашко: Строительство атомной станции позволит Беларуси освоить новые рынки сбыта-5

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы будем конкурентоспособными. Тогда энергию и атомной станции, и наших тепловых станций усилим. Ждем уже не 325, а 375 грамм условного топлива на производство одного киловатт-часа. Мы будем экспортерами энергии. Наша энергия как более дешевая будет востребована на этом рынке. Это наши внешние перспективы.

Владимир Семашко: Строительство атомной станции позволит Беларуси освоить новые рынки сбыта-7

Международный форум «Атомэкспо» проходит в 10 раз. Под девизом «Глобальное партнерство – общий успех» он собрал представителей более чем из 60 стран. Участие принимает и белорусская делегация.

Владимир Семашко: Строительство атомной станции позволит Беларуси освоить новые рынки сбыта-9

# АЭС в Беларуси # Экономика # Владимир Семашко # Фотофакт

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