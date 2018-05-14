Владимир Семашко: Строительство атомной станции позволит Беларуси освоить новые рынки сбыта

Новости Беларуси. Строительство атомной станции позволит Беларуси освоить новые рынки сбыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сегодня заявил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко в рамках форума «Атомэкспо». Он 14 мая открылся в Сочи. Как ожидается, первый блок Белорусской АЭС будет введен в эксплуатацию в 2019 году. А на полную мощность атомная электростанция выйдет спустя год.

Ожидается, что собственная атомная электростанция позволит снизить потребление природного газа и уменьшить парниковый эффект. Полученная энергия будет использована для развития электротранспорта в нашей стране. В то же время Беларусь сможет импортировать излишки электроэнергии, в том числе на рынки дальнего зарубежья.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы будем конкурентоспособными. Тогда энергию и атомной станции, и наших тепловых станций усилим. Ждем уже не 325, а 375 грамм условного топлива на производство одного киловатт-часа. Мы будем экспортерами энергии. Наша энергия как более дешевая будет востребована на этом рынке. Это наши внешние перспективы.