Прямой эфир

Беларусь и Кыргызстан переходят на безразрешительную систему международных автомобильных перевозок

24 октября 2023 16:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь и Кыргызстан переходят на безразрешительную систему международных автомобильных перевозок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Кыргызстан переходят на безразрешительную систему международных автомобильных перевозок-1

Совет министров утвердил соответствующий протокол между представителями двух стран, а белорусский МИД отправит уведомление в Бишкек о том, что Беларусь выполнила необходимые внутригосударственные процедуры для устранения барьеров. Кыргызстан активно включился в построение новых логистических цепочек, делая ставку на давних партнеров по СНГ и повышая привлекательность маршрутов, которые проходят через страну. Это поможет обрабатывать существенную часть грузооборота, следующего через Центральную Азию.

Больше новостей экономики за 24 октября здесь.

# Беларусь-Кыргызстан # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Министр экономики: бизнесмены формируют почти четверть ВВП Беларуси
24 октября 2023 13:48

Министр экономики: бизнесмены формируют почти четверть ВВП Беларуси

Беларусь на втором месте в ЕАЭС по стоимости бензина
23 октября 2023 16:48

Беларусь на втором месте в ЕАЭС по стоимости бензина

Нацбанк: ставка рефинансирования прогнозируется на уровне 9-9,5% в 2024 году
23 октября 2023 16:47

Нацбанк: ставка рефинансирования прогнозируется на уровне 9-9,5% в 2024 году