Беларусь и Кыргызстан переходят на безразрешительную систему международных автомобильных перевозок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет министров утвердил соответствующий протокол между представителями двух стран, а белорусский МИД отправит уведомление в Бишкек о том, что Беларусь выполнила необходимые внутригосударственные процедуры для устранения барьеров. Кыргызстан активно включился в построение новых логистических цепочек, делая ставку на давних партнеров по СНГ и повышая привлекательность маршрутов, которые проходят через страну. Это поможет обрабатывать существенную часть грузооборота, следующего через Центральную Азию.