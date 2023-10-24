Новости экономики за 24.10.2023

Евразийский банк развития заявил, что намерен пересмотреть прогноз роста ВВП Беларуси на текущий год в сторону повышения. Какие для этого есть основания? Кыргызстан активно включился в построение новых логистических цепочек, делая ставку на давних партнеров по СНГ и готов устранять барьеры на пути взаимной торговли с нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.

БЕЛАРУСЬ ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ СТРАН ЕВРОПЫ ПО ДЕШЕВИЗНЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В стране действуют стимулирующие тарифы как для энергоемких производств, так и для граждан, использующих электроэнергию для отопления. Если 3 года назад белорусы потребляли около 38 миллиардов киловатт/часов электроэнергии, то к 2030 году (по прогнозам Минэнерго) это будут уже 47 миллиардов. Вырастут объемы потребления электроэнергии для теплоснабжения крупных населенных пунктов. Атомная энергетика открывает новые возможности и для развития электротранспорта. В последнее время ему отдают предпочтение коммунальные хозяйства. Увеличение потребления электроэнергии будет обеспечено и за счет дальнейшей электрификации жилого фонда. За последние два года спрос населения на электроэнергию для отопления и подогрева воды вырос более чем в пять раз. ЕАБР: белорусскую экономику ускоряет внутренний спрос. Подробнее.

ЕДИНЫЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПЛАТЕЖ ПЛАНИРУЮТ ВВЕСТИ В БЕЛАРУСИ В 2025 ГОДУ Единый имущественный платеж планируют ввести в Беларуси с 2025 года. Он будет включать в себя сумму транспортного налога, налога на недвижимость и земельного налога. Оплачивать его нужно ежегодно не позднее 15 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом, или в течение 30 календарных дней со дня вручения извещения. Сейчас граждане получают отдельные извещения на уплату этих налогов и должны оплачивать их по отдельности. Изменения в Налоговый кодекс подразумевают, что платеж станет единым. Беларусь и Кыргызстан переходят на безразрешительную систему международных автомобильных перевозок. Читайте здесь.