Беларусь и Куба подпишут контракты в области фармацевтики

Новости Беларуси. Беларусь как высокотехнологичная страна продолжит выстраивать отношения с Латинской Америкой. Об этом заявил Александр Лукашенко. Опорой для сотрудничества в регионе останутся в первую очередь Куба, Венесуэла и Никарагуа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на политическое взаимопонимание, больших успехов не удалось достичь в торгово-экономической сфере. Белорусский лидер уже в самом начале встречи остановился на этом вопросе.
Лукашенко – премьер-министру Кубы: некоторые вопросы десятилетиями перебираем, но движения по ним нет. Подробнее.
Премьер-министр Кубы согласился с выводами главы государства и отметил точность озвученного анализа. Кроме того, зарубежный гость подтвердил практические намерения своего визита. Исходя из достигнутых договоренностей, в ближайшее время ожидаем рост в цифрах товарооборота. Обсуждаются и совместные проекты.
Мануэль Марреро Крус, премьер-министр Кубы:
В первую очередь речь идет о продовольственной сельскохозяйственной сфере. Нам необходимо укрепить сельскохозяйственный сектор на Кубе и увеличить производство продуктов питания. В настоящий момент мы ведем разговор о создании совместного производства с участием с белорусской стороны мясо-молочной компании, с кубинской – предприятия, которое имеет соответствующую производственную инфраструктуру. Основная цель – привлекать белорусское сырье и на площадях кубинского предприятия производить широкую гамму молочной продукции, чтобы покрыть как внутреннюю потребность Кубы, так и с возможностью экспорта продукции как в Карибском регионе, так на весь регион Латинской Америки.
Другая приоритетная тема – промышленность. Уже сделаны конкретные практические шаги по организации сборки как белорусских тракторов, так и грузовых автомобилей и автобусов. Еще одно важное направление – сфера биотехнологий и медикаментов. Кстати, в рамках этого визита планируется подписание в моем присутствии трех контрактов, которые позволят зарегистрировать и реализовывать кубинскую фармацевтическую продукцию на территории Республики Беларусь и белорусскую – на территории Республики Куба.