Беларусь и Куба подпишут контракты в области фармацевтики

Новости Беларуси. Беларусь как высокотехнологичная страна продолжит выстраивать отношения с Латинской Америкой. Об этом заявил Александр Лукашенко. Опорой для сотрудничества в регионе останутся в первую очередь Куба, Венесуэла и Никарагуа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на политическое взаимопонимание, больших успехов не удалось достичь в торгово-экономической сфере. Белорусский лидер уже в самом начале встречи остановился на этом вопросе. Лукашенко – премьер-министру Кубы: некоторые вопросы десятилетиями перебираем, но движения по ним нет. Подробнее.

Премьер-министр Кубы согласился с выводами главы государства и отметил точность озвученного анализа. Кроме того, зарубежный гость подтвердил практические намерения своего визита. Исходя из достигнутых договоренностей, в ближайшее время ожидаем рост в цифрах товарооборота. Обсуждаются и совместные проекты.