«Устраивает и качество, и цена». Омск планирует расширить объёмы закупок белорусской техники

Омск планирует расширить объемы закупок белорусской дорожно-коммунальной техники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Она необходима для зимнего содержания улиц российского города.

Делегация из Омска находится с визитом в Минске. Гости посетили предприятие «АМКОДОР». Здесь производят широкую линейку машин – около 6,5 тысячи наименований: от экскаваторов и бульдозеров до телескопических погрузчиков. Стороны детально обсудили вопросы поставок техники. Также в ходе визита представители Омска посетят «Минскзеленстрой» и «Горремавтодор». Стоит цель познакомиться с опытом работы столичных коммунальных служб и предприятий. Также среди вопросов развитие экономических и торговых отношений.

Андрей Яроцкий, генеральный директор ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»:

Был визит мэра. После своего визита в нашу компанию он отправил сюда уже специалистов. Они еще раз убедились, что наша техника соответствует потребностям. И уже сегодня Омск готов закупить достаточно серьезную партию машин уже только в этом году.

Евгений Фомин, первый заместитель мэра Омска (Россия):

Нас устраивает и качество, и цена данной техники. И в эксплуатации она себя зарекомендовала очень хорошо. Мы хотим перенять опыт все-таки по содержанию как летного, так и зимнего города, столичного Минска. Самые лучшие практики взять на вооружение.