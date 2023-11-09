«Устраивает и качество, и цена». Омск планирует расширить объёмы закупок белорусской техники

Омск планирует расширить объемы закупок белорусской дорожно-коммунальной техники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Она необходима для зимнего содержания улиц российского города.
Омск планирует расширить объемы закупок белорусской дорожно-коммунальной техники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Она необходима для зимнего содержания улиц российского города.
Делегация из Омска находится с визитом в Минске. Гости посетили предприятие «АМКОДОР». Здесь производят широкую линейку машин – около 6,5 тысячи наименований: от экскаваторов и бульдозеров до телескопических погрузчиков. Стороны детально обсудили вопросы поставок техники. Также в ходе визита представители Омска посетят «Минскзеленстрой» и «Горремавтодор». Стоит цель познакомиться с опытом работы столичных коммунальных служб и предприятий. Также среди вопросов развитие экономических и торговых отношений.
Андрей Яроцкий, генеральный директор ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»:
Был визит мэра. После своего визита в нашу компанию он отправил сюда уже специалистов. Они еще раз убедились, что наша техника соответствует потребностям. И уже сегодня Омск готов закупить достаточно серьезную партию машин уже только в этом году.
Евгений Фомин, первый заместитель мэра Омска (Россия):
Нас устраивает и качество, и цена данной техники. И в эксплуатации она себя зарекомендовала очень хорошо. Мы хотим перенять опыт все-таки по содержанию как летного, так и зимнего города, столичного Минска. Самые лучшие практики взять на вооружение.
Отметим, в сентябре 2023 года было подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Минском и Омском. Стороны реализуют планы по культурному обмену, сотрудничеству в образовании и спорте. Также Омску интересен опыт столичных метростроителей. А в перспективе планируется открытие торгового дома белорусских товаров в Омске, где будет представлено около 3 000 наименований отечественной продукции.