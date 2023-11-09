Новости экономики за 09.11.2023

Россия и Казахстан ввели маркировку некоторых товаров. Что нужно знать белорусским экспортерам? Внешнеторговый потенциал белорусской биржевой площадки все больше интересует китайские компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какая продукция пользуется наибольшим спросом у участников торгов из Поднебесной? Рынок новых автомобилей за год вырос в пять раз. Какие машины стали самыми продаваемыми в Беларуси? Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской. СТРАНЫ ЕАЭС ВВЕЛИ С 9 НОЯБРЯ МАРКИРОВКУ ЛЕКАРСТВ, БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

Белорусские экспортеры лекарств в Россию получают коды маркировки у оператора системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения Российской Федерации. Те, кто поставляют фармпрепараты в Казахстан, смогут это сделать у единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров «Казахтелеком». Экспортерам безалкогольных напитков, соков, телефонов и ноутбуков на территорию государств – членов ЕАЭС, где введена их маркировка средствами идентификации, теперь нужно обращаться в «Издательство «Белбланкавыд» для получения кодов маркировки иностранного образца. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ БУТБ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА КИТАЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ИМПОРТА В ШАНХАЕ

Внешнеторговый потенциал белорусской биржевой площадки представлен на Китайской международной выставке импорта в Шанхае. Участие в форуме позволит привлечь большее количество китайских пользователей площадки. Сейчас в каталоге импортозамещения свыше 3 000 актуальных заявок на покупку и еще около 600-т – на заказ. Все это реальные возможности выхода на белорусский рынок для китайских производителей. Плюс в том, что площадка промышленных и потребительских товаров доступна круглосуточно, а для взаимодействия с торговой системой резидентам КНР не понадобятся услуги переводчика, так как в программное обеспечение встроена поддержка иностранных языков, в том числе китайского. ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ

Продажи новых автомобилей в Беларуси продолжают расти. В октябре продали 2 360 машин, это в пять раз больше октябрьских показателей 2022 года. Лидером продаж продолжает оставаться бренд Jeely с долей рынка почти в 68 %. По данным экспертов, появление новых китайских брендов оказало существенное влияние на рынок и уже в ближайшем будущем позволит увидеть его трансформацию в пользу автомобилей из Поднебесной. ПОЧТА РОССИИ ЗАПУСТИЛА УСЛУГУ СРОЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В БЕЛАРУСЬ