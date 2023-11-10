Лукашенко – премьер-министру Кубы: некоторые вопросы десятилетиями перебираем, но движения по ним нет

10 ноября во Дворце Независимости прошли переговоры белорусского лидера и премьер-министра Кубы. Как подчеркнул Александр Лукашенко, говорить о белорусско-кубинских отношениях излишне. Мы всегда поддерживали дружественный диалог. Подобных принципов наша страна будет придерживаться и впредь. Однако, несмотря на политическое взаимопонимание, больших успехов не удалось достичь в торгово-экономической сфере. Белорусский лидер уже в самом начале встречи остановился на этом вопросе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, изучая и готовясь к этой встрече, изучая весь спектр торгово-экономических отношений, я обнаружил, что нам надо серьезно экономические и торговые вопросы подтягивать к вопросам политическим. Вывод с моей стороны один – торгово-экономические отношения значительно отстают от политических и гуманитарных. Я глубоко был погружен в наши отношения, и сейчас в том числе. Вижу, что уже десятилетиями некоторые вопросы мы из встречи к встрече перебираем, пытаемся как-то озвучить, но движения по ним нет.

Поэтому, опять же, как и с другими я недавно говорил странами, нам надо провести ревизию наших отношений и вычленить те направления, по которым будем сотрудничать. И решать те проблемы, которые сегодня надо решить. Ваш визит мы рассматриваем именно в этой плоскости, очень рассчитываем, что мы значительно прибавим в наших торгово-экономических отношениях. Это же не дело, что у нас чуть переваливает торговый оборот за 10 миллионов долларов.