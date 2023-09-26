Средняя зарплата белорусов снова выросла – 1962 рубля за август

Средняя заплата белорусов снова выросла. В масштабах всей страны это 1 962 рубля за август, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июле было на 30 рублей меньше. Традиционно самая высокая зарплата в Минске – почти 2 590 рублей. Лидером по видам экономической деятельности остается информация и связь – в среднем там получают 5 тысяч рублей.