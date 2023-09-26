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Евразийский банк развития прокомментировал результаты работы белорусской экономики за 8 месяцев

26 сентября 2023 17:03
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Евразийский банк развития прокомментировал результаты работы белорусской экономики за 8 месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евразийский банк развития прокомментировал результаты работы белорусской экономики за 8 месяцев-1

Напомним, ВВП страны вырос на 3,1 % в сравнении с 2022 годом. По оценке экспертов банка, рост валового внутреннего продукта в значительной мере обусловлен увеличением промышленного производства на 7,9 %. Росту экономики даже поспособствовал оптовый товарооборот.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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