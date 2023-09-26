Евразийский банк развития прокомментировал результаты работы белорусской экономики за 8 месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, ВВП страны вырос на 3,1 % в сравнении с 2022 годом. По оценке экспертов банка, рост валового внутреннего продукта в значительной мере обусловлен увеличением промышленного производства на 7,9 %. Росту экономики даже поспособствовал оптовый товарооборот.