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Белорусская экспозиция представлена на международной строительной выставке в Узбекистане

28 февраля 2024 16:58
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Лифты, пиломатериалы, каркасно-панельные дома и ламинированный паркет – белорусские предприятия привезли образцы своей лучшей продукции в Ташкент. В эти дни там проходит международная строительная выставка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская экспозиция представлена на международной строительной выставке в Узбекистане-1

В «Узэкспоцентре» собрали на одной площадке производителей и специалистов в сфере строительства, недвижимости и инвестиций. Всего 450 компаний и брендов из 19 стран. Производители наглядно демонстрируют последние достижения и тенденции в отрасли. Акцент сделан на инновациях в строительстве и производстве материалов для «умного дома», на «зеленых» технологиях, а также энергоэффективных материалах нового поколения.

Больше новостей экономики за 28 февраля читайте здесь.

# Выставка # Экономика # Наталья Надольская

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