Белорусская экспозиция представлена на международной строительной выставке в Узбекистане

Лифты, пиломатериалы, каркасно-панельные дома и ламинированный паркет – белорусские предприятия привезли образцы своей лучшей продукции в Ташкент. В эти дни там проходит международная строительная выставка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Узэкспоцентре» собрали на одной площадке производителей и специалистов в сфере строительства, недвижимости и инвестиций. Всего 450 компаний и брендов из 19 стран. Производители наглядно демонстрируют последние достижения и тенденции в отрасли. Акцент сделан на инновациях в строительстве и производстве материалов для «умного дома», на «зеленых» технологиях, а также энергоэффективных материалах нового поколения.