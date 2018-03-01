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Новости экономики за 01.03.2018

01 марта 2018 16:15
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Новости Беларуси. Бизнесменов среднего звена в стране стало больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство экономики фиксирует рост числа занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Декрет о развитии предпринимательства вступил в силу несколько дней назад, но, по сути, начал работать раньше, стимулируя деловую активность в стране.

В стране работает 26 тысяч ремесленников. Самозанятость получила правовые основы для развития. Талантливые люди теперь без опасений торгуют на рынке своими произведениями искусства. Именно ремесленники вносят огромный вклад в развитие туризма, привлекая иностранцев уникальными народными изделиями. В стране 102 центра поддержки бизнеса. И их количество продолжает расти.

ЩУКУ ЛОВИТЬ ЗАПРЕЩЕНО

С 1 марта щуку в Беларуси ловить запрещено. В большинстве регионов запрет действует по 15 апреля.

Новости экономики за 01.03.2018 -1

Щука идет на нерест раньше других рыб, поскольку не так требовательна к прогреву воды. За 2017 год в белорусские водоемы выселили более 3 миллионов особей молоди щуки – больше, чем какого-либо другого вида. Если предупреждением и запретом на ловлю пренебречь, то придется заплатить штраф или даже понести уголовную ответственность: 220,5 рублей за одну щуку, а в общей сложности – до 1225 рублей.

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# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

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