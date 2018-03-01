Новости экономики за 01.03.2018

Новости Беларуси. Бизнесменов среднего звена в стране стало больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство экономики фиксирует рост числа занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Декрет о развитии предпринимательства вступил в силу несколько дней назад, но, по сути, начал работать раньше, стимулируя деловую активность в стране.

В стране работает 26 тысяч ремесленников. Самозанятость получила правовые основы для развития. Талантливые люди теперь без опасений торгуют на рынке своими произведениями искусства. Именно ремесленники вносят огромный вклад в развитие туризма, привлекая иностранцев уникальными народными изделиями. В стране 102 центра поддержки бизнеса. И их количество продолжает расти.

ЩУКУ ЛОВИТЬ ЗАПРЕЩЕНО

С 1 марта щуку в Беларуси ловить запрещено. В большинстве регионов запрет действует по 15 апреля.