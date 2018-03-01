Новые правила в поездах Беларуси: животных можно везти бесплатно, а ездить стоя станет дешевле

Новости Беларуси. Взять кота и собаку в путешествие на поезде можно будет бесплатно, как ручную кладь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Багажную квитанцию на животное оформлять не нужно.

Также по новым правилам перевозок пассажиров по железной дороге разрешается продавать билеты без мест на те поезда, где до сих пор это не практиковалось. То есть ехать стоя будет вероятно дешевле. Также можно будет вернуть разницу в стоимости билета, если он подешевел с момента покупки до дня отправления.

Между Минском и Полоцком будет ходить поезд бизнес-класса. Уже 3 марта отправится первый. Стоимость проезда – 6 рублей плацкартом и 8 рублей в купе.