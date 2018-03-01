Прямой эфир

Новые правила в поездах Беларуси: животных можно везти бесплатно, а ездить стоя станет дешевле

01 марта 2018 16:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Взять кота и собаку в путешествие на поезде можно будет бесплатно, как ручную кладь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Багажную квитанцию на животное оформлять не нужно.

Новые правила в поездах Беларуси: животных можно везти бесплатно, а ездить стоя станет дешевле-1

Также по новым правилам перевозок пассажиров по железной дороге разрешается продавать билеты без мест на те поезда, где до сих пор это не практиковалось. То есть ехать стоя будет вероятно дешевле. Также можно будет вернуть разницу в стоимости билета, если он подешевел с момента покупки до дня отправления.

Между Минском и Полоцком будет ходить поезд бизнес-класса. Уже 3 марта отправится первый. Стоимость проезда – 6 рублей плацкартом и 8 рублей в купе.

# Экономика # Фотофакт # Белорусская железная дорога

Другие новости рубрики

Все новости
БВФБ. Евро подешевел до 2 рублей 38 копеек
01 марта 2018 16:14

БВФБ. Евро подешевел до 2 рублей 38 копеек

Русый о поставках молочки: «Мы готовы подписаться под любым предложением по ценам не ниже Российской Федерации»
01 марта 2018 15:33

Русый о поставках молочки: «Мы готовы подписаться под любым предложением по ценам не ниже Российской Федерации»

«Платформы бизнеса Беларуси». Что думают эксперты?
01 марта 2018 15:12

«Платформы бизнеса Беларуси». Что думают эксперты?