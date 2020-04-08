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Андрей Карпунин: «Удалёнка может навредить предприятиям при вот таком аварийном переходе»

08 апреля 2020 17:32
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Насколько чувствительными будут последствия для экономики Беларуси после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира». 

Карпунин о поддержке предприятий после пандемии: «Мы чётко должны понимать, что государство будет спасать не всех»

Андрей Карпунин: «Удалёнка может навредить предприятиям при вот таком аварийном переходе» -1

Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Первое, что нужно сделать, нужно успокоиться и наблюдать за ситуацией. Да, не объявили карантин, но это фактически то, что мы сейчас делаем – это каникулы. Удалёнка не может спасти предприятия, удалёнка может навредить предприятиям при вот таком аварийном переходе на удалёнку предприятий.

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# Коронавирус # Экономика # Андрей Карпунин

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