Беларусь резко нарастила экспорт сельхозпродукции

Новости Беларуси. За первые два месяца 2020 года страна экспортировала сельхозпродукции и продуктов питания почти на 1 млрд долларов (или 2,5 млрд рублей), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поставки в Россию выросли на 5,5 %, в страны дальнего зарубежья – на треть (в том числе в Евросоюз – на половину).

Отгрузки шли в 73 страны против 65 на начало 2019 года. За январь-февраль молочки отправили за границу на 1 миллиард рублей, мясной продукции продали за рубеж на более 400 млн рублей. Также выросли поставки картофеля.

«БЕЛДЖИ» за три месяца увеличил экспорт в Россию в 2,5 раза. Товарооборот секции металлопродукции Белорусской универсальной товарной биржи за этот же период в плюсе на 4 %.