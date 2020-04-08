Карпунин о поддержке предприятий после пандемии: «Мы чётко должны понимать, что государство будет спасать не всех»

Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Мы, скажем так, не жили богато и вот опять. Белорусские предприятия давно адаптированы к условиям работы в кризисных ситуациях. Мы проходили 2011 год, мы проходили 2008-2009, мы проходили лёгкую девальвацию, лёгкий экономический «насморк» в начале 2015 года. Мы постоянно страдаем в рамках ЕАЭС от недружелюбных шагов Российской Федерации. Я имею в виду наши предприятия: то санкции, то тарифы, то границы. Поэтому у нас есть определённый иммунитет, но у нас нет жировой прослойки запаса. Мы чётко должны понимать, что государство будет спасать не всех, и руку помощи оно протянет только самым пострадавшим крупным государственным предприятиям-нанимателям. Это «Белавиа», это железная дорога, это системообразующие, градообразующие предприятия. Конечно, вокруг них всегда есть сателлиты, подрядчики, которые выполняют для них какие-то работы, и денежные ручейки, ручейки заказов – они продолжатся. Но они, как сейчас, подводя итоги марта, мы уже смело говорим: да, по некоторым отраслям, по некоторым видам деятельности (я сейчас не говорю – туризм, гостиницы, которые упали до ноля), я говорю про нормальные обычные виды деятельности, в которых падение в 2-3 раза по сравнению с обычным рабочим месяцем – не пиковым декабрем.

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