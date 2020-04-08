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Новости экономики за 08.04.2020

08 апреля 2020 15:28
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Новости Беларуси. Какие возможности для граждан предоставляет личный электронный кабинет и сколько Беларусь экспортировала сельхозпродукции?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

РЫНОК НЕФТИ ЖДЕТ ИТОГОВ ВИРТУАЛЬНОЙ ВСТРЕЧИ ОПЕК+
Рынок нефти ждет итогов встречи ОПЕК+. Она назначена на 9 апреля в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке дня сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.

Напомним, в течение марта нефть обвалилась в цене до 20-летнего минимума, а неконтролируемый рост добычи грозил заполнить мировые хранилища нефти всего за пару месяцев. Ситуация усугубилась беспрецедентным падением глобального спроса на фоне распространения коронавируса по всему миру.

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Свободных емкостей для хранения нефти может хватить только на пару месяцев. Избыток предложения на рынке настолько велик, что даже согласованное снижение добычи не изменит ситуацию в одночасье. В процесс сокращения необходимо вовлечь как можно большее число участников на период действия пандемии во всем мире.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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