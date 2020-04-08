Новости экономики за 08.04.2020

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С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

РЫНОК НЕФТИ ЖДЕТ ИТОГОВ ВИРТУАЛЬНОЙ ВСТРЕЧИ ОПЕК+

Рынок нефти ждет итогов встречи ОПЕК+. Она назначена на 9 апреля в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке дня сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.

Напомним, в течение марта нефть обвалилась в цене до 20-летнего минимума, а неконтролируемый рост добычи грозил заполнить мировые хранилища нефти всего за пару месяцев. Ситуация усугубилась беспрецедентным падением глобального спроса на фоне распространения коронавируса по всему миру.