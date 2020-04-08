Карпунин: «Чтобы сейчас не навредить самим себе, нельзя в бешеных объёмах производить на склад то, что мы через 6 месяцев не распродадим»

Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Теряются товарные цепочки, усложняется транспортная логистика, тарифы при поставках, при привозе сюда сырья поднялись уже наполовину, а сроки увеличились в три раза. Соответственно, мы всё это должны будем закладывать в цену плюс небольшая девальвация белорусского рубля. Соответственно, мы чётко понимаем: на внутреннем рынке эта продукция в белорусских рублях будет уже дороже. Что касается внешних рынков, тоже нужно понимать, когда они проснутся, по каким товарным позициям они проснутся, по каким объёмам. И чтобы сейчас не навредить самим себе, нельзя в бешеных объёмах производить на склад то, что мы чётко будем знать – через 3 месяца, через 6 месяцев мы не распродадим.

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