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Анатолий Бубен на выставке Armenia Expo: «Мы планируем увеличивать присутствие на армянском рынке»

16 сентября 2021 16:43
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Новости Беларуси. Белорусские производители презентуют свою продукцию на международной выставке Armenia Expo. Экспозиция продлится три дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Бубен на выставке Armenia Expo: «Мы планируем увеличивать присутствие на армянском рынке»-1

Свои новинки, адаптированные под предпочтения и потребности армянских потребителей, представят белорусские производители сахара, сладостей и молочки, сельскохозяйственной техники, а также железнодорожных локомотивов и подвижных составов. Стенд концерна «Белгоспищепром» станет самым масштабным в экспозиции.

Анатолий Бубен на выставке Armenia Expo: «Мы планируем увеличивать присутствие на армянском рынке»-4

Анатолий Бубен, председатель концерна «Белгоспищепром»:
В Армении работает торговый дом «Ар-Бе», который реализует нашу продукцию. И за этот год мы нарастили здесь продажи более чем в два раза. И это еще не предел. Мы для того здесь и есть, чтобы увеличивать присутствие на армянском рынке.

Взаимный товарооборот между Беларусью и Арменией в 2020 году составил 82 миллиона долларов. Объем внешней торговли услугами – 21 миллион долларов.

Больше новостей экономики за 16 сентября читайте здесь.

# Беларусь-Армения # Экономика # Наталья Надольская # Анатолий Бубен # Фотофакт

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