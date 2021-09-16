Анатолий Бубен на выставке Armenia Expo: «Мы планируем увеличивать присутствие на армянском рынке»

Новости Беларуси. Белорусские производители презентуют свою продукцию на международной выставке Armenia Expo. Экспозиция продлится три дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои новинки, адаптированные под предпочтения и потребности армянских потребителей, представят белорусские производители сахара, сладостей и молочки, сельскохозяйственной техники, а также железнодорожных локомотивов и подвижных составов. Стенд концерна «Белгоспищепром» станет самым масштабным в экспозиции.

Анатолий Бубен, председатель концерна «Белгоспищепром»:

В Армении работает торговый дом «Ар-Бе», который реализует нашу продукцию. И за этот год мы нарастили здесь продажи более чем в два раза. И это еще не предел. Мы для того здесь и есть, чтобы увеличивать присутствие на армянском рынке.

Взаимный товарооборот между Беларусью и Арменией в 2020 году составил 82 миллиона долларов. Объем внешней торговли услугами – 21 миллион долларов.