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950 долларов за 1000 кубометров. Почему в Европе так быстро растёт цена на газ?

16 сентября 2021 16:40
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Новости Беларуси. Цена на газ в Европе ежедневно бьет новые рекорды. На фьючерсном рынке она доходила до исторического максимума – 950 долларов за 1 000 кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

950 долларов за 1000 кубометров. Почему в Европе так быстро растёт цена на газ?-1

Главным фактором роста цены остается низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы. Винят и безветренную погоду, из-за которой добывать электроэнергию из возобновляемых источников сложнее. Кроме того, фиксируется его ограниченное поступление по трубопроводам в сжиженном виде. Уровень запасов газа в хранилищах едва превышает 70 %, хотя до перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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