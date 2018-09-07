Али Лариджани: Александр Лукашенко высказал хорошие идеи касательно расширения торгово-экономических отношений между Беларусью и Ираном

Новости Беларуси. Потенциал товарооборота в миллиард долларов между Беларусью и Ираном – 7 сентября о такой экономической плане взаимоотношений шла речь на встрече Александра Лукашенко с председателем Собрания исламского совета Ирана Али Лариджани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За плечами иранского спикера большой управленческий опыт: руководство телерадиокомпанией, работа в профильных ведомствах, а также в Высшем совете национальной безопасности. У Беларуси и Ирана хорошие политические контакты, а объемы взаимной торговли пока явно далеки от возможных. Над этим как раз и предстоит поработать, уверены обе стороны. Корреспондент Анастасия Иванникова расскажет о перспективах двустороннего сотрудничества.

Родина лучших персидских ковров, производитель фисташек и страна с крупнейшим в мире месторождением бирюзы. А еще государство, которое, согласно данным ЮНЕСКО, занимает третье место по количеству памятников. И народ с уникальным календарем – сейчас здесь 1396 год. Иран на протяжении многих веков занимал ключевую роль на Востоке.

Позиции не теряет и сейчас: страна обладает четвертой по размеру ВВП экономикой в исламском мире и второй по размеру в Западной Азии. Это одно из наиболее технологически развитых государств региона, к тому же с крупными запасами нефти и природного газа. Диалог с этой страной Беларусь начала уже четверть века назад.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Дважды – в 1998 и 2006 – Александр Лукашенко был с визитами в Иране. Президент Ирана приезжал в нашу страну тоже дважды. Лидеры постоянно общаются в рамках международных саммитов. Хорошие политические контакты заложили основу для экономики. В прошлом году – 154 миллиона долларов товарооборота.

Но эти цифры лишь начало экономического пути, уверены две стороны. Над будущими, еще большими, успехами работать нужно уже сегодня. Причем не только лидерам стран – различным профильным ведомствам и, конечно, парламентам.

Встреча получилась действительно теплая. Впрочем, с традиционным белорусским гостеприимством гости из Ирана знакомы. Да и сами на весь мир славятся своим радушием (это не удивительно для страны, где без преувеличения в каждом доме можно встретить… самовар). Минск и Тегеран разделяет почти 3000 километров.

К серьезному разговору приступили с первых минут. Планка в миллиард долларов взаимной торговли – это задача на перспективу. Именно так оценивает потенциал товарооборота наш Президент.

Александр Лукашенко: Мы должны иметь миллиардный товарооборот Местный парламент Али Лариджани возглавляет уже 10 лет. Его называют «умеренным консерватором». Уверен: такой парламентский визит назрел. Тем более председатель верхней палаты нашего парламента Михаил Мясникович в 2017 году дважды посетил Иран. Стороны шутят: равновесие надо восстанавливать. Уже после встречи иранский гость поделился с журналистами впечатлениями и рассказал о намеченных планах двух стран.

Али Лариджани, председатель собрания Исламского совета Исламской Республики Иран:

Нам следует развивать торгово-экономические отношения. И Александр Лукашенко высказал хорошие идеи касательно расширения этих отношений. В целом, конечно же, мы согласны с его мнением. И есть много потенциальных возможностей в Иране и Беларуси, которые следует активизировать. Мы обсуждали вопрос и в части сельского хозяйства, промышленности, по другим направлениям.

Говорили и о сотрудничестве в нефтяной сфере, – уже потом добавил председатель парламента Ирана. Страна – один из крупнейших мировых производителей нефти и один из самых влиятельных членов ОПЕК. Уже сейчас можно говорить о хорошем двустороннем диалоге в сфере энергетики. Но ведь есть и другие сферы для диалога. К примеру, намерены наладить региональное взаимодействие, есть потенциал и в области передовых технологий.

Первый шаг парламентарии сделали уже сегодня: подписали меморандум о взаимодействии групп дружбы. Но останавливаться на этом стороны не намерены, призывают активнее работать над созданием дорожной карты. Встреча представителей Национального собрания и делегации Ирана прошла в Национальной библиотеке. Спикеры белорусского парламента уверены, что плодотворным будет сотрудничество в транспортно-логистической сфере. В числе перспективных назвали гуманитарные проекты, медицину и образование.