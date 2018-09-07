Нацбанк Беларуси не собирается менять курсовую политику из-за падения курса российского рубля

Новости Беларуси. Напоминаем, что падение вызвано новыми американскими санкциями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При уменьшении курса белорусского рубля к доллару всего лишь на 1 % субъекты хозяйствования теряют от переоценки валютной задолженности белорусским банкам около 230 миллионов рублей, а бюджет от переоценки внешнего долга – 330 миллионов рублей.

Нацбанк подсчитал, что суммарная величина потерь страны от долларизации составляет около 2-3 % ВВП ежегодно. Поэтому бороться, по мнению регулятора, нужно именно с ней, а не с зависимостью валютной корзины от российского рубля.