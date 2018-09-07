Золотовалютные резервы Беларуси растут второй месяц подряд

Новости Беларуси. Беларусь восстанавливает золотовалютные резервы страны. Активы растут второй месяц подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За август плюс 3 % или 216 миллионов долларов. Общая сумма более 7 миллиардов долларов в эквиваленте.

Высоколиквидные активы нужны в качестве инструмента проведения валютной политики. Они же помогают обеспечить ликвидность на финансовых рынках во время кризисов, обслуживать валютные обязательства перед другими странами. В конце концов, это потенциальный инвестиционный фонд страны. Это показатель состояния внешней торговли, уравновешенности платежного баланса, инвестиционного климата в стране.

Рост резервов в августе обеспечен за счет покупки валюты на бирже, растущим поступлением в бюджет экспортных пошлин на нефтепродукты и размещением на внутреннем рынке валютных облигаций Нацбанка и Минфина.