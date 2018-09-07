Александр Лукашенко хочет довести товарооборот с Ираном до 1 миллиарда долларов

Новости Беларуси. Александр Лукашенко оценивает потенциал товарооборота между Беларусью и Ираном в миллиард долларов. Об этом 7 сентября шла речь на встрече Президента с председателем Собрания исламского совета Али Лариджани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За плечами иранского спикера большой управленческий опыт. Руководство телерадиокомпанией, работа в профильных ведомствах и Высшем совете национальной безопасности. Местный парламент Али Лариджани возглавляет уже 10 лет. У Беларуси и Ирана установлены хорошие политические контакты. С визитами в этой стране Александр Лукашенко был дважды – в 98-ом и 2006-ом годах. Тоже дважды президент Ирана приезжал в нашу страну. Лидеры государств постоянно общаются в рамках международных саммитов. Но в свою очередь цифры взаимной торговли пока недостаточны. Над этим как раз и предстоит работать – уверены обе стороны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Господин председатель, мне приятно встречать вас в Минске. Я убежден, что по итогам вашего визита можно будет однозначно сказать, что наши отношения поднялись еще на более высокий уровень. У нас с вами блестящие политические отношения. Но, увы, экономика желает быть лучше. Торгово-экономические отношения должны быть на более высоком уровне, и 300-400 миллионов долларов – это мизер для потенциала Ирана и Беларуси. Мы должны иметь миллиардный товарооборот.

Господин председатель, я не стану вдаваться в подробности, но, я полагаю, нам следует выстраивать не просто партнерские отношения, они должны быть, как у очень дружественных и близких государств. У нас есть товары, которые критически важны для Ирана. И у Ирана мы можем закупать огромное количество товаров, которые мы закупаем на международных рынках. Проблема в одном: если мы договорились, значит железобетонно должно быть исполнено. Мы свою часть пути, это я вам гарантирую, пройдем достойно.

Али Лариджани, председатель Собрания исламского совета Исламской Республики Иран:

Я сейчас почувствовал, что вы будто прочитали мои мысли. Это как раз то, о чем я тоже хотел сказать. Я хотел бы поблагодарить вас за эту возможность встречи. У нас тоже такое мнение, что Беларусь является дружественной страной, и мы полностью ей доверяем.