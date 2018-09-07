Новости экономики за 07.09.2018

Новости Беларуси. Ханойская торговая корпорация Hapro заинтересована продвигать белорусскую продукцию во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отечественные производители смогут обсудить перспективы сотрудничества с корпорацией 14 сентября в Национальном центре маркетинга. Товарооборот корпорации около 400 миллионов долларов, экспорт осуществляется в 70 стран мира.

ИМПОРТНОЕ ТОПЛИВО Беларусь импортировала российских нефтепродуктов в первом полугодии на 800 миллионов долларов – плюс 83 % к уровню такого же периода 2017 года. Это самая высокая динамика после 2012 года. На белорусский рынок было ввезено более 2 миллионов тонн нефтепродуктов. Подавляющая доля в общем приходится на поставки из России. Вторым по объемам поставщиком стал Казахстан, откуда привезли 54 тысячи тонн нефтепродуктов на 23,5 миллиона долларов.