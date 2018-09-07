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Новости экономики за 07.09.2018

07 сентября 2018 17:36
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Новости Беларуси. Ханойская торговая корпорация Hapro заинтересована продвигать белорусскую продукцию во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отечественные производители смогут обсудить перспективы сотрудничества с корпорацией 14 сентября в Национальном центре маркетинга. Товарооборот корпорации около 400 миллионов долларов, экспорт осуществляется в 70 стран мира.

Новости экономики за 07.09.2018-1

ИМПОРТНОЕ ТОПЛИВО

Беларусь импортировала российских нефтепродуктов в первом полугодии на 800 миллионов долларов – плюс 83 % к уровню такого же периода 2017 года. Это самая высокая динамика после 2012 года. На белорусский рынок было ввезено более 2 миллионов тонн нефтепродуктов. Подавляющая доля в общем приходится на поставки из России. Вторым по объемам поставщиком стал Казахстан, откуда привезли 54 тысячи тонн нефтепродуктов на 23,5 миллиона долларов.

Новости экономики за 07.09.2018-4

Золотовалютные резервы Беларуси растут второй месяц подряд

Нацбанк Беларуси не собирается менять курсовую политику из-за падения курса российского рубля

Общая капитализация цифровых денег за лето упала на 32%

Новости экономики за 07.09.2018-7

АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Более 160 тысяч человек получили государственную адресную социальную помощь за полгода почти на 48 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года размер ежемесячного социального пособия увеличился на четверть, единовременный прирос на 9 %. При этом самый высокий размер ежемесячного пособия в Могилевской области, самый низкий – в Гродненской.

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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Золотовалютные резервы Беларуси растут второй месяц подряд
07 сентября 2018 17:36

Золотовалютные резервы Беларуси растут второй месяц подряд

Нацбанк Беларуси не собирается менять курсовую политику из-за падения курса российского рубля
07 сентября 2018 17:35

Нацбанк Беларуси не собирается менять курсовую политику из-за падения курса российского рубля

Общая капитализация цифровых денег за лето упала на 32%
07 сентября 2018 17:35

Общая капитализация цифровых денег за лето упала на 32%