Новости экономики за 07.09.2018
Новости Беларуси. Ханойская торговая корпорация Hapro заинтересована продвигать белорусскую продукцию во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отечественные производители смогут обсудить перспективы сотрудничества с корпорацией 14 сентября в Национальном центре маркетинга. Товарооборот корпорации около 400 миллионов долларов, экспорт осуществляется в 70 стран мира.
ИМПОРТНОЕ ТОПЛИВО
Беларусь импортировала российских нефтепродуктов в первом полугодии на 800 миллионов долларов – плюс 83 % к уровню такого же периода 2017 года. Это самая высокая динамика после 2012 года. На белорусский рынок было ввезено более 2 миллионов тонн нефтепродуктов. Подавляющая доля в общем приходится на поставки из России. Вторым по объемам поставщиком стал Казахстан, откуда привезли 54 тысячи тонн нефтепродуктов на 23,5 миллиона долларов.
АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Более 160 тысяч человек получили государственную адресную социальную помощь за полгода почти на 48 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года размер ежемесячного социального пособия увеличился на четверть, единовременный прирос на 9 %. При этом самый высокий размер ежемесячного пособия в Могилевской области, самый низкий – в Гродненской.