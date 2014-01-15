Добыча калийных солей в Беларуси увеличится в два раза, а в 2015 - в три: страна сможет заработать больше валюты

Новости Беларуси. Значимое и долгожданное событие для калийной отрасли Беларуси. Начала работать вторая очередь Березовского рудника. Благодаря этому добыча калийных солей увеличится в два раза. На этом специалисты «Беларуськалий» останавливаться не намерены. Впереди - открытие третьей очереди, что позволит в год добывать более 6 миллионов тонн руды.



Работы на руднике начались в 2006-м году. В июле 2012-го ввели в эксплуатацию первую очередь - это основной объем подземных работ. В запуске принял участие глава государства. Тогда мощность рудника была 2 млн тонн в год. Сегодня возможности в 2 раза больше.



Еще в ноябре 2013 завершили калориферную и котельную — подогрев воздухе к зиме обеспечить было просто необходимо. Сегодня в шахте проложен 15-километровый контейнер. Рабочие теперь смогут без труда добираться до места назначения прямо с березовской площадки.



Раньше приходилось спускаться под землю в 12 километрах от рудника. Теперь экономится время, снижаются затраты. В том числе, за счет модернизации и энерголсбережения.



По прогнозам аналитиков, рынок калийных удобрений стабилизируется к концу 2014 года. Во втором полугодии 2014-го ожидают рост цен на продукцию. «Беларуськалий» в этом году планирует поставить на экспорт 500 тысяч тонн. Мощности этого рудника в полном объеме - а это более 6 млн тонн - освоят после ввода в эксплуатацию третьей очереди в начале 2015 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

