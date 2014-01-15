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Добыча калийных солей в Беларуси увеличится в два раза, а в 2015 - в три: страна сможет заработать больше валюты

15 января 2014 17:56
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Новости Беларуси. Значимое и  долгожданное событие для калийной отрасли Беларуси. Начала работать вторая очередь Березовского рудника. Благодаря этому добыча калийных солей  увеличится  в два раза. На этом специалисты  «Беларуськалий» останавливаться не намерены. Впереди  - открытие третьей  очереди, что позволит в год добывать более 6 миллионов тонн руды.

Работы на руднике начались в 2006-м году. В июле 2012-го ввели в эксплуатацию первую очередь  - это основной объем подземных работ. В запуске принял участие глава государства. Тогда мощность рудника была 2 млн тонн в год. Сегодня возможности в 2 раза больше.

Еще в ноябре 2013 завершили калориферную и котельную —  подогрев воздухе к зиме обеспечить было просто необходимо. Сегодня в шахте проложен 15-километровый контейнер.  Рабочие теперь смогут без труда добираться до места назначения прямо с березовской площадки.

Раньше  приходилось  спускаться под землю в 12 километрах от рудника. Теперь экономится время, снижаются  затраты.  В том числе, за счет модернизации и энерголсбережения.

По прогнозам аналитиков, рынок калийных удобрений стабилизируется  к концу 2014 года. Во втором полугодии 2014-го ожидают рост цен на продукцию.  «Беларуськалий» в этом году планирует поставить на экспорт 500 тысяч тонн. Мощности этого рудника в полном объеме  - а это более 6 млн тонн - освоят  после ввода в эксплуатацию третьей очереди в начале 2015 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  
 

# Экономика # Калийные удобрения

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