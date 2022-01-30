Алексей Богданов: всё, что попало под санкции, практически на 90% мы замещаем нашим производством

Новости Беларуси. Один из столпов независимости – экономика. Это Президент подчеркивал не раз, и не только во время Послания. 2021 год стал проверкой на финансовую стрессоустойчивость, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Западные санкции сыпались на нас как из рога изобилия. Коронавирус поставил на диагностику многие экономические процессы, тем не менее болезненные последствия удалось свести к минимуму. Но даже в таких сложных условиях есть вопросы, по которым уже давно вынесено решение, – это цены. Президент непреклонен: руководители будут лично отвечать чуть ли не за каждую копейку в ценниках. Пользуясь случаем, мы обсудили вопросы ценообразования с новым руководителем МАРТ. Ольга Коршун, СТВ:

Традиционно в Послании Президент обращает внимание на цены. Что будет с нашими ценами? Мы продолжим и дальше контролировать галопирующий рост цен, чтобы его не было

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Скажу откровенно, что мы и продолжим дальше контролировать галопирующий рост, чтобы его не было. Дело в том, что в мире цены на продовольствие продолжают расти, и пока эта тенденция не успокаивается в мировом масштабе. Но допустить такую ситуацию, чтобы наш гражданин не смог купить какой-то товар – для него очень дорого, мы, конечно, не можем. Это наша социальная ответственность, наша социальная работа. Поэтому, конечно, и Министерство антимонопольного регулирования, и правительство будут продолжать контролировать цены. И выполним ту задачу, которую поставил глава государства – дать заработать всем: и производитель должен не пострадать, и торговля должна быть в своем профите, и самое главное, чтобы потребитель смог купить этот товар. Практически на каждый континент есть очень серьезный рост. Игорь Брыло рассказал о том, куда поставляют белорусские продукты. О ценах: «Задача – это баланс, чтобы не пострадал потребитель» Алексей Богданов:

Смысл, что цены постоянно высокие? Просто покупать никто не будет. Поэтому задача – это баланс, чтобы не пострадал потребитель.