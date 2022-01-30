Алексей Богданов: всё, что попало под санкции, практически на 90% мы замещаем нашим производством
Новости Беларуси. Один из столпов независимости – экономика. Это Президент подчеркивал не раз, и не только во время Послания. 2021 год стал проверкой на финансовую стрессоустойчивость, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Западные санкции сыпались на нас как из рога изобилия. Коронавирус поставил на диагностику многие экономические процессы, тем не менее болезненные последствия удалось свести к минимуму. Но даже в таких сложных условиях есть вопросы, по которым уже давно вынесено решение, – это цены. Президент непреклонен: руководители будут лично отвечать чуть ли не за каждую копейку в ценниках.
Пользуясь случаем, мы обсудили вопросы ценообразования с новым руководителем МАРТ.
Ольга Коршун, СТВ:
Традиционно в Послании Президент обращает внимание на цены. Что будет с нашими ценами?
Мы продолжим и дальше контролировать галопирующий рост цен, чтобы его не было
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Скажу откровенно, что мы и продолжим дальше контролировать галопирующий рост, чтобы его не было. Дело в том, что в мире цены на продовольствие продолжают расти, и пока эта тенденция не успокаивается в мировом масштабе. Но допустить такую ситуацию, чтобы наш гражданин не смог купить какой-то товар – для него очень дорого, мы, конечно, не можем. Это наша социальная ответственность, наша социальная работа. Поэтому, конечно, и Министерство антимонопольного регулирования, и правительство будут продолжать контролировать цены. И выполним ту задачу, которую поставил глава государства – дать заработать всем: и производитель должен не пострадать, и торговля должна быть в своем профите, и самое главное, чтобы потребитель смог купить этот товар.
Практически на каждый континент есть очень серьезный рост. Игорь Брыло рассказал о том, куда поставляют белорусские продукты.
О ценах: «Задача – это баланс, чтобы не пострадал потребитель»
Алексей Богданов:
Смысл, что цены постоянно высокие? Просто покупать никто не будет. Поэтому задача – это баланс, чтобы не пострадал потребитель.
Ольга Коршун:
А продэмбарго как-то скажется на тех товарах, которые мы будем замещать, на их ценах?
Все, что попало под санкции, практически на 90 % мы замещаем нашим производством
Алексей Богданов:
У нас по продэмбарго, вообще по ответным этим мерам проблем никаких в принципе нет. То есть все, что попало под санкции, практически на 90 % мы и так замещаем нашим производством. Основная проблемная группа была у нас – это овощная и фруктовая, то, что мы не в полном объеме или вообще не производим в нашей стране по климатическим условиям, по землепользованию и так далее. Молодцы, кстати, наши торговые организации, посредники, которые поставляли, – они нашли эту группу товаров за рубежом и поставляют уже к нам. Мы уже наладили эти процессы.