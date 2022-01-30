Практически на каждый континент есть очень серьёзный рост. Игорь Брыло о том, куда поставляют белорусские продукты

Новости Беларуси. Один из столпов независимости – экономика. Это Президент подчеркивал не раз, и не только во время Послания. 2021 год стал проверкой на финансовую стрессоустойчивость, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Западные санкции сыпались на нас как из рога изобилия. Коронавирус поставил на диагностику многие экономические процессы, тем не менее болезненные последствия удалось свести к минимуму. Но даже в таких сложных условиях есть вопросы, по которым уже давно вынесено решение, – это цены. Президент непреклонен: руководители будут лично отвечать чуть ли не за каждую копейку в ценниках. Пользуясь случаем, мы узнали у первого замминистра сельского хозяйства, чем АПК ответило на продэмбарго. Ольга Коршун, СТВ:

Сейчас у всех на слуху, и это понятно, продэмбарго. Некоторые обеспокоены, что пропадут с полок товары, продукты. Не пропадут, не будут у нас пустые полки, займем эти ниши? Мы приложим все усилия для того, чтобы в Беларуси не было недостатка на прилавках

Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Цифры я вам назову. При производстве в стране более 250 тысяч тонн ежегодно твердых и полутвердых сыров, ассортимент которых – более 300 наименований, мы за прошлый год завезли 1 400 тонн. Поэтому вы сами сравните и сами, я думаю, можете ответить на тот вопрос, который вы себе поставили. Мы приложим все усилия для того, чтобы, не дай бог, в кои-то веки в Республике Беларусь где-то на прилавке чего-то не хватало. Алексей Богданов: все, что попало под санкции, практически на 90% мы замещаем нашим производством. Подробнее здесь. Ольга Коршун:

Может быть, уже в этом году есть какие-то наработки с новыми партнерами? Даже в ЕС мы поставили с долей увеличения порядка 40 %

Игорь Брыло:

Если взять за основу те 116 стран мира, в которые мы сейчас продаем нашу продукцию, тенденция такая, в принципе, если посмотреть последние 5-7 лет, как правило, около 10 стран мы добавляем каждый год, плюс-минус одна-две. Мы очень серьезно занимаемся диверсификацией. Если посмотреть, грубо говоря, чуть меньше 7 миллиардов долларов экспортный наш каравай, который мы реализовали по итогам прошлого года в страны СНГ, включая Россию, мы увеличили экспорт на 12 %, на Китай увеличили почти на 40 %, в страны дальнего зарубежья увеличили на 41 %. Даже скажу, что мы в Европейский союз поставили с долей увеличения порядка 40 %. Мы практически на каждый континент, куда мы поставляли в каждую страну, у нас есть очень серьезный рост. Поэтому, конечно, мы будем работать и дальше, и в этом году в том числе. В этом году надо 7 миллиардов перешагивать. Задачу эту Президент с нас не снимал. Ольга Коршун:

В Послании Президент говорил о создании деревни будущего, о том, что мы мало внимания, возможно, уделяем агрогородкам. Как возможно преломить такую тенденцию, вернуть жизнь в агрогородки и построить деревню будущего?