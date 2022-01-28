Повысится ли ставка рефинансирования в 2022-м? Прогноз Нацбанка

Новости Беларуси. Ставка рефинансирования в 2022 году останется в пределах 9-10 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким прогнозом выступил Нацбанк. Главный финансовый регулятор в 2021 году на фоне ускорения инфляции дважды принимал решение повысить ставку рефинансирования – зимой и летом до 9,25 % годовых.

Последнее повышение связано с ростом потребительских цен. Специалисты тогда уточнили, что это общемировая тенденция. Подорожало все: от энергоресурсов, строительных материалов до продовольствия. Все это на фоне сохраняющихся трудностей в производстве и логистике. Напомним, от ставки рефинансирования зависят многие экономические показатели, например, банковские проценты. Чем выше ставка рефинансирования, тем выше ставка по депозитам и кредитам.