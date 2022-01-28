Прямой эфир

Повысится ли ставка рефинансирования в 2022-м? Прогноз Нацбанка

28 января 2022 14:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ставка рефинансирования в 2022 году останется в пределах 9-10 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким прогнозом выступил Нацбанк. Главный финансовый регулятор в 2021 году на фоне ускорения инфляции дважды принимал решение повысить ставку рефинансирования – зимой и летом до 9,25 % годовых.  

Повысится ли ставка рефинансирования в 2022-м? Прогноз Нацбанка-1

Последнее повышение связано с ростом потребительских цен. Специалисты тогда уточнили, что это общемировая тенденция. Подорожало все: от энергоресурсов, строительных материалов до продовольствия. Все это на фоне сохраняющихся трудностей в производстве и логистике. Напомним, от ставки рефинансирования зависят многие экономические показатели, например, банковские проценты. Чем выше ставка рефинансирования, тем выше ставка по депозитам и кредитам.  

Больше новостей экономики за 28 января читайте здесь.  

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жильё в Беларуси подешевело за год на 6%. Сколько в среднем стоит квадратный метр?
28 января 2022 14:35

Жильё в Беларуси подешевело за год на 6%. Сколько в среднем стоит квадратный метр?

Новости экономики за 27.01.2022
27 января 2022 16:04

Новости экономики за 27.01.2022

Сейчас он 288 рублей. Бюджет прожиточного минимума повысят с 1 февраля
27 января 2022 15:57

Сейчас он 288 рублей. Бюджет прожиточного минимума повысят с 1 февраля