Александр Якобсон: Недобросовестность застройщиков, подрядчиков и проектировщиков – главная причина большинства долгостроев

Новости Беларуси. Недобросовестность застройщиков, подрядчиков и проектировщиков – главная причина большинства долгостроев. Об этом 12 декабря заявил председатель Комитета госконтроля. Александр Якобсон провел прием граждан – на него записались десятки обманутых дольщиков со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



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Читать подробнее на сайте СТВ: сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВЧитать подробнее на сайте СТВ: /v-belarusi-poyavitsya-akademicheskiy-universitet-dlya-podgotovki-elitnyh-nauchnyh-rab

Среди поднятых вопросов – постоянный перенос сроков сдачи домов, удорожание квадратного метра в уже готовых новостройках – низкое качество строительных работ. По поручению председателя Комитета госконтроля, вопросы с проблемными домами должны быть решены в самые кратчайшие сроки.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Мы сейчас, безусловно, ужесточим свою позицию как контрольного органа к ответственным всех уровней. Начиная от проектировщиков, подрядчиков, заказчиков. И, самое главное, к органам местного управления и самоуправления. Это их непосредственная обязанность, это их непосредственная ответственность, потому что это все связано с людьми. За все, что на территории тех проблем, которые есть у людей, ответственны органы местного управления. И во многих случаях мы видим, что они просто недобросовестно относятся к своим обязанностям.

Эта строительная эпопея началась ещё в 2005. Достроить многоэтажку обещали буквально через два года. Не получилось. За это время не раз менялся проект, росла стоимость квадратного метра. А сегодня дольщики и вовсе называют себя дважды обманутыми.



Хотели построить дом — попали в строительную пирамиду. Фонд социальной защиты «Время» для этих долщиков стал именем нарицательным. Нерадивый инвестор по строительству, или посредник между людьми и застройщиком, заключил 37 договров, но вот на них получил лишь 18 квартир. О таком мошенничестве люди узнали уже позже из СМИ. Говорят, поздно. Выплатить успели практическу всю стоимость квартир.



Светлана Протасова:

Мы выплатили деньги все, по итогу не получили ничего. Нам вернули 15% внесённых денег.



Дольщики вспоминают: первые проблемы начались ещё при строительстве. В первую очередь из-за изменения проекта. На четыре этажа дом «вырос» буквально на глазах. Но многоэтажку, уже готовую к сдаче в эксплуатацию в сентябре 2011, долго не могли согласовать. По документам не выходило. Потом и вовсе известна стала история с обманом. Но вот только как поделить 18 квартир между 37 дольщиками?



Невольным участником строительной эпопеи стала и Наталья Политанская. Вместе со всей семьёй потеряла буквально всё. Вложенную в якобы «свою» квартиру деньги вернуть уже вряд ли получится. Уже прошло следствие, был и суд. Но за 3 года выплат обратно удалось получить лишь 12%.



Сегодня дольщики дома по улице Янковского пришли на личный приём к председателю Комитета госконтроля. Впрочем, не только они. Лишь за один день к Александру Якобсону приехали жильцы ещё десятка долгостроев. При том со всей Беларуси. Много говорили и про проблемные дома Могилёвской области. Вопросы есть и сегодня: постоянный перенос сроков сдачи домов, удорожание квадратного метра, низкое качество строительных работ в уже готовых новостройках, недобросовестные подрядчики и застройщики.