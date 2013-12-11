В Минске готовят аукционы по продажам участков под строительство объектов

Новости Беларуси. Благодаря аукционам по продаже участков, будет усилен контроль на рынке строительных услуг. Об этом сегодня шла речь в Мингорисполкоме, где, в частности, обсудили итоги республиканского совещания у президента. Там одной из тем были проблемные вопросы в строительной отрасли.

Сегодня в Минске идёт активная работа по организации аукционов, на которых будут продавать участки для строительства объектов. 9 площадок в столице под жильё уже подготовлены на конкурсную продажу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанна Бирич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Поставлена задача, что от 40 до 60 нужно подготовить еще площадок для того, чтобы они пошли для выставления объектов, которые будут строиться в городе Минске. Эта работа будет вестись конечно же с качественным отбором предприятий застройщиков, которые будут заниматься строительством жилья, и с квалифицированным отбором тех предприятий, которые будут участвовать в аукционах.