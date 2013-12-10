Республиканское совещание по строительству 10 декабря 2013

Новости Беларуси. Строительство последнего проблемного дома должно быть закончено в следующем году. Такую задачу поставил президент Александр Лукашенко на республиканском совещании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный форум прошел во Дворце Независимости. В центре внимания проблемы строительной отрасли, а также работа с руководящими кадрами. К разговору приглашены более 250 участников, в том числе высшие должностные лица, члены Правительства, руководители местной вертикали власти. На повестке дня самые острые вопросы. Президент недоволен необоснованно затянутыми сроками строительства, а также стремительным ростом цен за квадратный метр в проблемных домах. Есть случаи обмана дольщиков.

Тема жилья важна практически для каждой семьи. Ведь зачастую люди отдают все свои сбережения, берут кредиты, чтобы решить насущный вопрос «крыши над головой». Но случается, что путь до долгожданных «ключей от квартиры» омрачен необоснованно затянутыми сроками строительства, а также взвинченными ценами за квадратный метр. А бывает и так, что из «будущих новоселов» семьи превращаются в «обманутых дольщиков».

Президент потребовал от чиновников завершить проблемные дома до 2014 года.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нашлись деятели, которые объявляли о строительстве дома, с дольщиков собирали деньги, а затем транжирили их. В результате оставляли людей и без жилья, и без средств. Можно говорить в данном случае о создании финансовой пирамиды.

К примеру, за 4 года подобной деятельности учредители ООО «Антасам» украли более Br900 млн. После возбуждения уголовного дела у них изъяли около 18 кг золота в слитках, около $10 тыс. наличными, а на банковских счетах подконтрольных фирм арестовано около полумиллиона долларов. Сегодня основные фигуранты находятся в тюрьме, следствие продолжается. Учредители уже изыскали около Br5 млрд. для продолжения строительных работ. Правда, дом еще недостроен. Когда будет закончено строительство? Это уже вопрос к Мингорисполкому и нашим правоохранительным органам.

Почему вообще такое стало возможным?

Это не единичный факт наглого обмана и обворовывания людей. Свыше Br1 млрд. похитили руководители штаба общественного объединения «Молодежный жилой комплекс города Минска». За счет дольщиков они строили квартиры для себя. Сегодня они также за решеткой. Наложен арест на имущество обвиняемых и их близких родственников: полтора десятка квартир в Минске, три офиса, один дом, 12 автомобилей, 5 земельных участков, валютные средства. Дом в эксплуатацию еще не введен, но Мингорисполком обещает возобновить строительство в январе 2014 года.

По моему поручению в июне текущего года проведена инвентаризация всех проблемных строек. На сегодняшний день, из 380 домов - таких было обнаружено 380, включенных в перечень проблемных, - уже введено в эксплуатацию 200. До конца текущего года, по заверениям местных органов власти, будет введено в эксплуатацию еще около 100 домов. И порядка 80-85 долгостроев будут введены в течение 2014 года. Каждый дом будет проверен той же группой, которая создана мною, во главе с главой Администрации. Это значит - дело сдвинули, конечно, с мертвой точки, что положительно оценено в обществе, однако проблема полностью не решена. Я требую от всей вертикали власти, особенно от председателей райисполкомов, довести до логического завершения все проблемные стройки жилья для населения.

Мы создаем группы, комиссии и так далее. А что, нет ответственных людей за эти дома? Ведь это 1-2 дома в районе, в городе (в основном, Минске и областных центрах). Там что, нет руководителей? В Минске у нас один председатель и нет глав администраций? И вы за это ответите прежде всего.

Подчеркиваю: последний дом должен быть закончен в 2014 году. Крайний срок - лето 2014 года. Появление новых домов со сверхнормативными сроками строительства считать чрезвычайным происшествием со всеми вытекающими последствиями.

Для того, чтобы исключить долгострои в дальнейшем, президент потребовал от Правительства совместно с Верховным судом разработать и утвердить типовой договор между гражданами и застройщиками. Деньги людей для дальнейшей стройки, организации смогут привлекать только после того, как построили минимум 15 процентов объекта.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В этом договоре в обязательном порядке следует предусмотреть жесткие обязательства сторон по финансированию, срокам и качеству строительства. Все такие договоры должны находиться в буквальном смысле на столе у председателя райисполкома. Контроль за соблюдением их выполнения - сфера ответственности местной власти. Суды, Валентин Олегович, должны немедленно по таким заявлениям граждан принимать решения. даже один судья. Принял решение - пусть идут и делают. Если застройщик аккумулирует средства физических лиц, то к финансовой состоятельности такой организации должны предъявляться самые жесткие требования.

Сейчас далеко не всегда происходит именно так. В строительстве, в том числе в жилищном, получается - собрал деньги и использую, как хочу. Так быть не должно. Требую от председателя и правительства соблюдения простого правила. Только те организации, которые построили не менее 15% объекта (минимум - цоколь, первый, второй этажи), имеют право привлекать средства физических лиц для дальнейшего строительства жилья. Плюс к этому, Национальный банк должен обеспечить особый режим счетов, на которых накапливаются такие средства, и обязательно контролировать их целевое использование. Чтобы все деньги шли именно туда, куда они предназначались, - на строительство жилья. И бралось денег с граждан именно столько, сколько нужно для ритмичного строительства.

Особые требования к жилью с господдержкой. Сейчас семьи, смогут рассчитывать свои доходы с учетом льгот и преференций, также и на те обязательства перед государством. При этом цена на квадратный метр будет привязана к среднемесячной зарплате в стране.

Александр Лукашенко:

Как мы и договаривались и это отражено в Указе 315, новое строительство жилья для граждан, имеющих право на получение льготных кредитов и одноразовых субсидий на приобретение жилых помещений будет осуществляться только по государственному заказу

По планам правительства, из 2,5 миллионов кв.м. жилья, которое должно быть введено в 2014 году с господдержкой, по госзаказу будет построено около трети - 800 тысяч кв.м. В 2014 году 1 кв.м. такого жилья будет стоить - среднемесячную зарплату в стране. С небольшой поправкой, если это нужно, на дату ввода жилья в эксплуатацию в соответствии с нормативным сроком строительства. Введение госзаказа на строительство жилья с господдержкой должно принципиально исключить случаи появления проблемных домов в этом сегменте жилищного строительства. А люди будут избавлены от хождения по мукам, обивать пороги различных инстанций. Готовое жилье будут выкупать по понятным ценам. В ближайшее время документы должны быть подписаны, с нового года эта система должна начать работать.

Под особым контролем и распределение земельных участков. Для некоторых место выделенное под строительство становится предметом спекуляции и наживы. Президент потребовал предоставлять землю для построек через аукционы.

Александр Лукашенко:

До сих пор слишком большое количество площадок для строительства предоставляется застройщикам безвозмездно, якобы в целях снижения стоимости строительства. Однако на практике, зачастую безвозмездное предоставление земли влечет не снижение цены на м.кв., а только увеличение прибыли самого застройщика. Поэтому многие предприятия идут на хитрости, граничащие с мошенничеством, только бы получить бесплатную землю. Но ведь льготное предоставление участков изначально закладывалось для стимулирования и создания новых производств, легко окупаемых проектов, также для удешевления жилищного строительства. Поэтому требую от всей вертикали власти - Правительства, облисполкомов, горисполкома Минска, чтобы основным инструментом предоставления земельных участков был аукцион. В идеале, льготное предоставление земли должно остаться только для строительства жилья по госзаказу.

Нередки факты, когда участки получают граждане и субъекты хозяйствования пусть и законно, но не для строительства, а для спекуляции - прямой или скрытой перепродажи. Ставлю задачу перед председателями райисполкомов и губернаторами: запретить любое отчуждение участка до тех пор, пока собственником или арендатором не будет сделано то, для чего земля была предоставлена - будь-то строительство дома или кафе, автостоянки или организация производства и так далее.

Жестко ограничить случаи, когда объекты строительства сознательно проектируются с выходом за пределы предоставленного земельного участка. А затем застройщики претендуют на бесплатное увеличение занимаемых площадей, при чем аж в 1,5 раза. Все должно быть разумно. Меня информируют, что до сих пор в сфере земельных отношений не изжиты волокита и бюрократизм, затягиваются сроки выделения земельных участков задним числом оформляются решения, не принимаются своевременные меры по контролю за целевым использованием участком и тому подобное. Этим в наибольшей степени у нас грешат город Минск и Минская область. Ладутько и Шапиро, наведите порядок с распределением и использованием земельных участков. Механизм должен работать как часы, и не дай Бог с этим у вас будут проблемы.

Еще одна острая тема — коррупция. Благодарность за решение вопросов - от заключения договоров подряда до подписания актов выполненных работ - нередкое в строительном бизнесе явление. Некоторые сотрудники из стройорганизаций умудрялись даже оплачивать себе заграничные отпуска. Причем грешны не только организации в столице, но и в регионах.

Александр Лукашенко:

Бывший гендиректор акционерного общества «Монолит Град» систематически получал взятки от управляющего ООО «Анлиса» за благоприятное заключение договора субподряда. Тоже сидит в тюрьме.

В суд направлено дело в отношении директора коммунального предприятия «УКС-Контакт», который вначале этого года получил взятку от директора ООО «Белмаркет» за заключение договора на поставку электротехнической продукции.

Бывший директор УКС Лоевского района за взятку подписал акты приемки и справки стоимости невыполненных работ, из-за чего подрядчик получил незаработанное на кругленькую сумму. Это причинило ущерб бюджету Лоевского района в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Может, уже сидит.

Ухитряются даже списывать со счетов предприятий финансовые средства на собственные нужды. Так, руководитель УКС Барановичского райисполкома систематически оплачивала за счет предприятия свои заграничные отпуска в ОАЭ и европейских странах.

Возмущают как сами эти явления, так и то, что наказание виновных и восстановление справедливости часто запаздывают. Почему это стало возможным? Потому что принцип "вор должен сидеть в тюрьме" не всегда срабатывал и срабатывает в полной мере

Отрасль поражена ржавчиной коррупции. Взяточничество, злоупотребления служебными полномочиями вскрывается во всех регионах страны.

Если взял деньги у людей и не построил дом, должен ответить на полную катушку. В круг ответственных должны быть включены не только непосредственные исполнители, но и те, кто создавал условия для воровства. Наказывать надо, невзирая на лица, вплоть до самых высоких чиновников.

Пока здесь не наведем порядок, не сделаем ответственность неотвратимой, мы постоянно будем возвращаться к этим вопросам. Предупреждаю: МВД, КГБ, прокуратуру, КГК - не ждите моего очередного вмешательства, никаких докладов от вас и прокурора мне не надо. Принимайте решения, законодательства предостаточно.

Все должно делаться четко, быстро и по правилам. Президент неоднократно требовал жесткого исполнения регламента строительного процесса.

Александр Лукашенко:

Правительству все нужно отрегулировать так, чтобы никто не мог срезать углы и, получив сиюминутную выгоду, поставить под удар нормальный ход всего строительства. В этом плане Минстройархитектуры - госстрой. А для инвесторов, заказчиков, проектировщиков и подрядчиков - всех участников строительного процесса - выработанный порядок должен стать руководством к действию.

Нередко бывает, что заказчики, не имея четкого задания на проектирование и стремясь быстрее занять строительную площадку, начинают работы без проектной документации в расчете, что ее можно разрабатывать в ходе строительства, мол, это приведет к экономии времени и средств. Однако в реальности все получается наоборот. Переделки и простои подрядных организаций в ожидании изменений проектов приводят к дополнительным работам и перерасходу денег. Поэтому требую считать параллельное проектирование исключением из правил, применимым только к высокоподготовленным организациям, причем лишь по решению главы государства.

Особое внимание расчетам конечной стоимости проектов. Ведь зачастую предприятия берутся за реконструкцию или модернизацию прикинув общую сумму «на глаз». В итоге стоимость проекта на выходе возрастает в разы.

Александр Лукашенко:

За примерами далеко ходить не надо. Взять хотя бы деревообработку. Там главная причина проблем - отсутствие предварительной детальной проработки обоснования инвестиций. В итоге изначально планировавшаяся модернизация отдельных технологических линий вылилась в строительство новых предприятий, а сумма необходимых на это средств возросла почти в четыре раза. Полно аналогичных бездумных решений и в жилищном строительстве. Нашумевший случай. В Белыничах для многодетных семей вместо дома типовых потребительских качеств за бюджетные деньги построили жилье улучшенной комфортности. Потом возникли закономерные проблемы заселения. Наверное, Петр Михайлович, вы думали построить под шумок не для нуждающихся многодетных, а для каких-то чиновников. Это меня настораживает!

Правительству, Комитету государственного контроля, облисполкомам и Минскому горисполкому с сегодняшнего дня обеспечить введение обязательной предынвестиционной стадии. Именно на этом этапе должны быть просчитаны целесообразность, техническая возможность, экономическая эффективность осуществления инвестиций.



Президент также потребовал контролировать допуск на стройрынок организаций и специалистов. Из проверенных в этом году Госстройнадзором десяти с половиной тысяч объектов, у большей половины — брак и дефекты.

Александр Лукашенко:

Функция заказчика - ключевая в строительстве. Но, как оказалось, и здесь много разгильдяйства. Зачастую берутся строить те, кто по существу ничего не понимает в строительстве. Поэтому поручаю правительству формализовать требования к заказчику, расширить его функции, и особенно те, которые касаются технического надзора - аудита проекта. Это основной контролер на стройке.

Специалистам, осуществляющих технадзор надлежит проверять все - от наличия должным образом оформленной документации до качества и количества выполненных работ. Это должны быть лучшие специалисты. Значит, надо решить задачи и по оплате их труда, и по профессиональной подготовке, и по подбору людей по соответствующим морально-нравственным качествам.

Еще возмутительнее, когда специально созданные организации проявляют откровенную некомпетентность. Яркий пример - реконструкция Национального академического театра имени Янки Купалы. Заказчиком объекта выступило ОАО «Объединенная дирекция строящихся объектов». В то время, когда выбирали заказчика, было ясно, что доверять ему новый крупный объект опасно. В результате и заказчиком, и Минкультуры, и руководством театра неоднократно вносились изменения в проектно-сметную документацию, предусматривающие наращивание дополнительных строительных объемов и удорожание объекта.

Подобные безобразия необходимо пресекать. Заказчиками должны быть профессионально аттестованные организации.

Беспределом назвал Глава государства и ситуацию в проектировании. Дошло до того, что вместо архитектурного проекта некоторые делают эскизные рисунки. Самое интересное, что получают всевозможные согласования. А уже позже, когда идет серьезная работа над документацией, вновь возвращаются к этому вопросы. В итоге растут затраты и теряется время.

Александр Лукашенко:

Характерным примером может служить ситуация на «Борисовдреве». Кпроектированию ряда важных объектов модернизации деревообработки были привлечены малочисленные частные организации «Теплосила» и «Унистел». Потом отдали государственной проектной организации. Сколько потеряли времени, сколько потеряли денег из-за этого!

Постоянные переделки, переносы сроков по 5-6 раз, отказы устранять замечания экспертизы привели к срыву выпуска проектной документации. Хотя деньги были истребованы у заказчика немалые. Низкое качество и нарушения сроков проектирования привели к удорожанию проекта в 2,5 раза.

Архитектурный проект должен стать по-настоящему архитектурным проектом со всеми необходимыми классическими атрибутами и выходными параметрами, с данными, достаточными для использования при проведении подрядных торгов (чертежи, пояснительная записка, сметные расчеты). И никакого упрощенчества - это же деньги!

Предупреждаю правительство и губернаторов: «Не остановите это безобразие - ответите головой!».

Особая боль новоселов — качество новостроек. Президент указал на то, что в строительстве должна работать целая система контроля и потребовал от Госнадзора не пропускать ни малейшего отступления от требований. Часто после завершения строительства жильцам сложно потребовать от заказчиков устранения неполадок. Глава государства поручил повысить спрос с подрядчика.

Александр Лукашенко:

Главным государственным контролером на всех этапах производства строительно-монтажных работ должен стать Государственный строительный надзор. Прежде всего, следует значительно усилить его надзорные функции на каждом этапе возведения объектов. Имейте в виду, что Госстройнадзор проверяет объект строительства, а не субъект хозяйствования. Поэтому в контору нечего бежать! Причём делается это не формы ради, а для предупреждения возникновения дефектов, обеспечения безопасности и надёжности. Одновременно со всем этим следует существенно повысить и ответственность инспекторов. За недосмотр будем спрашивать на всю катушку!

Дефекты и брак, выявленные в ходе эксплуатации объектов, часто должным образом не устраняются. Выявлена масса примеров практически во всех регионах, когда годами не устраняется откровенный строительный брак. В судах множество исков по таким ситуациям. А ответы зачастую сводятся к тому, что у подрядчика попросту нет финансовых средств для устранения дефектов.

Поручаю правительству повысить ответственность подрядчика путем введения обязательного резервирования на специальном счете средств, достаточных для устранения дефектов. Подрядчики не обеднеют. Через год, если претензий нет, половину суммы вернем. И в дальнейшем, если нет брака, постепенно отдается оставшаяся часть. Если есть брак, дефекты - устранение производить немедленно за счет виновного. Деньги в таком случае для этого будут.

Выступать перед собравшимися записались семь человек. Первым взял слово премьер-министр. Михаил Мясникович обратил внимание на то, что необходимо более грамотно подходить к планированию возведения любых объектов. А также предложил принципиально новый подход к строительству: собирать деньги с людей ТОЛЬКО за уже сделанную работу. В будущем году планируют построить 2,5 миллиона квадратных метров жилья. Плюс 400 тысяч — арендного и 500 тысяч — специально для многодетных. Правительство и Нацбанк уже работают над тем, чтобы условия были максимально комфортными для тех, кто строит свою квартиру.

Михаил Мясникович:

Будем строить достаточное количество и малогабаритного, более доступного жилья. В том числе, арендного. Мы прием решение и откорректируем действующую нормативно-техническую базу.

Председатель госконтроля рассказал о негативных моментах, с которыми столкнулась и специально созданная рабочая группа, проверяя проблемные стройки по всей стране. Больше всего вопросов адресовали к столичному региону и непосредственно к городу Минску. Хотя недоработки нашлись в каждой области.

Председатель Мингорисполкома, который сам в прошлом профессионально занимался строительством, объективную критику принял. А так же сам обозначил главную «болевую точку» - жилищное строительство. Николай Ладутько отметил, что сейчас только половина строительных организаций работает по контракту. То есть нет уверенности в том, что такой подрядчик не уйдет в любой момент. А это — затягивание сроков и рост цены квартир. В то же время, в столице реализуются и уникальные проекты. Например, строится аквапарк, разработкой проекта которого занимались исключительно белорусские специалисты.

Губернатор Минской области в этой должности совсем недавно. Семен Шапиро успел сравнить работу строителей с системой, налаженной в Гродненской области. По его мнению, 11 небольших проектных организаций уж слишком раздроблены и не могут охватить огромный объем работ: только с Минском районе строится 600 тысяч квадратных метров жилья — больше, чем в некоторых областях.

Директор проектного института поднял вопрос, который сейчас волнует практически все такие государственные организации. Оказывается, девять из десяти тендеров на разработку проекта сейчас выигрывает частнику.

Следующим выступал руководитель брестского треста Михаил Водчиц- одного из крупнейших объединений строителей в стране. Там работает больше пяти тысяч человек. Основной пользователь услуг этой организации — Россия. Парадоксально, но факт: Федерация сейчас испытывает огромную потребность в грамотных строителях.

О том, как можно сэкономить деньги и для государства, и для человека, который строит себе квартиру — отдельный разговор. Оказывается, на каждом шагу встречаются моменты, благодаря которым удается сберечь огромные деньги. С этим непосредственно столкнулась рабочая группа, которой руководит глава Администрации президента. За полгода работы эти специалисты предотвратили необоснованные расходы на сумму в 200 миллиардов рублей.

Подводя итог, Президент сделал особый акцент на том, что с первого января 2014 года строительная отрасль уже должна внедрить прозвучавшие предложения. Что же касается самой важной темы — долгостроев — то у специалистов есть примерно полгода, чтобы снять все вопросы. Для этого Министерство архитектуры и строительства будет наделено особыми полномочиями.

Александр Лукашенко:

Министры, губернаторы, председатели гор- и райисполкомов, по приезду домой засучивайте рукава и действуйте. Все сказанное президентом - закон для вас. Если к вам приедут с суда, КГК, прокуратуры и вы сделаете так, как я сказал, я за это буду нести ответственность.

Но не дай бог все будет забюрократизировано!

Хочу обратиться к нашим людям. Очень вас прошу как президент. Не пишите жалобы на строителей до 1 ию ля 2014 года. Попытайтесь решить эти вопросы с теми, кто вам должен. Но с 1 июля 2014 года по проблемным объектам, которым я сказал - напрямую проинформируйте меня через Администрацию Президента. Та же группа проверит объекты. Я обещаю - ни один человек не уйдет от ответственности. Таких объектов - 88. Потерпите до 1 июля.

Мы не сказали об очень важной вещи, не знаю, почему она исчезла из доклада, но ее надо было бы сохранить (я имею в виду старый доклад): соотношение чиновников и трудяг в строительных организациях. У нас на 1 рабочего - 10 бездельников в некоторых строительных организациях. А их должно быть на сотню рабочих - (10-15 в среднем в мире) нам 13 хватит. На 100 человек с лопатой должно быть 10-13 инженерно-технических и прочих работников. В первом полугодии 2014 года это соотношение должно быть выдержано железно. Тогда вы найдете специалистов на строительные объекты: каменщиков, плиточников и прочее.